ANALYSE-FLASH: RBC belässt National Grid auf 'Sector Perform'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Analyst Alexander Wheeler verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf eine Investition des Stromübertragungsnetzbetreibers im Bereich KI-Strom. National Grid Ventures (NGV) werde 1,75 Milliarden US-Dollar in den Erwerb einer 35-prozentigen Beteiligung an Joulent investieren, schrieb der Analyst und sagte, dass Joulent eine Plattform sei, die integrierte Energielösungen für Großabnehmer in den USA entwickele. Die Investition verschaffe den Briten einen direkten Zugang zum fortgesetzten Nachfrage-Wachstum und zum Thema Rechenzentren auf dem US-Markt, schrieb er./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:19 / EDT

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