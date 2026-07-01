ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 2100 Euro - 'Buy'

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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Juli. Echte Dynamik erwartet er 2027 und 2028. Hier liegt er nach eigener Aussage 22 beziehungsweise 33 Prozent über dem Ergebniskonsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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