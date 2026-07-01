Anleger in Europa legen Pause ein - Rüstungswerte gefragt

Frankfurt, 01. Jul (Reuters) - ⁠Die stockenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran lassen Anleger in Europa vorsichtiger werden. Der Dax legte am Mittwoch 0,3 Prozent auf 25.075 Punkte zu, nachdem er am Vortag um 1,5 Prozent geklettert war. Der EuroStoxx50 gab leicht ​auf 6320 Zähler nach. "An ​den Börsen ist das Tauziehen zwischen Zuversicht und Vorsicht noch nicht entschieden", sagte Timo Emden von Emden Research. "Der Dax balanciert auf einem schmalen ‌Grat zwischen Zinshoffnung, geopolitischen Risiken und hohen Erwartungen an die KI-Branche."

"Die stockenden Gespräche ​zwischen den USA und dem Iran schüren die Sorge vor neuen Lieferengpässen", sagte Tamas Varga, Analyst bei PVM Associates mit Blick auf den Rohölmarkt. Nach einem ⁠anfänglichen Anstieg drehten ⁠die Ölpreise allerdings im Handelsverlauf wieder ins Minus. Brent-Rohöl und US-Leichtöl WTI fielen in der Spitze jeweils um knapp zwei Prozent auf bis zu 71,62 Dollar und 68,22 Dollar je Barrel. Anleger seien optimistisch, dass die Probleme, die die Verhandlungen behindern, bald gelöst würden, erläuterte Varga.

Der Iran erklärte am Dienstag, es werde zunächst kein Treffen mit US-Gesandten geben. In Katars Hauptstadt Doha finden nun indirekte technische Gespräche zwischen den USA und dem Iran statt. Wie eine mit dem Vorgang vertraute Person der ‌Nachrichtenagentur Reuters sagte, vermitteln Katar und Pakistan in den Verhandlungen.

Anleger nutzten die jüngsten ‌Kursrückgänge zum Wiedereinstieg in Rüstungswerte. Aktien von Rheinmetall kletterten in der Spitze um 6,7 ​Prozent auf bis zu 1056,80 Euro und sind damit auf Kurs zum größten Tagesplus seit drei Monaten. An den vorangegangenen fünf Handelstagen hatte der Dax-Wert 15 Prozent nachgegeben. Im MDax zogen ⁠der Panzergetriebebauer Renk sowie der Sensor- und Radar-Spezialist Hensoldt um jeweils rund vier Prozent an.

Ein Händler verwies darauf, dass das Bundeskabinett ‌bei seiner Sitzung den Schwerpunkt auf die Stärkung der Bundeswehr und ⁠die Vorbereitung des Nato-Gipfels in der kommenden Woche lege. Angesichts der jüngsten Kursverluste könne dies Schnäppchenjäger auf den Plan rufen, sagte der Händler.

ENTSPANNUNG BEI INFLATION

Positive Impulse lieferten unterdessen Wirtschaftsdaten. Die Inflation im Euroraum hat sich im Juni überraschend deutlich abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Schnitt um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Von ‌Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Rückgang auf 3,0 Prozent ⁠gerechnet. Im Mai war die Rate nach dem vom ⁠Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisschock auf 3,2 Prozent geklettert. "Bleibt die Lage im Nahen Osten stabil, liegt der Höhepunkt des energiegetriebenen Preisschubs hinter uns", konstatierte Stefanie Schoenwald von KfW Research. "Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts der EZB sinkt damit."

NIKE-AUSBLICK BELASTET BRANCHE