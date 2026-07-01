APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen im...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: FMA-Statistik: Pensionskassen und Vorsorgekassen im Auftaktquartal von negativer Marktentwicklung beeinflusst

Fallende Aktienmärkte lasten auf Performance - Wachstum bei  
Berechtigten in der 2. Säule der Pensionsvorsorge 

Wien (APA-ots) - Die Entwicklung der österreichischen Pensionskassen und  
Betrieblichen 
Vorsorgekassen hat im Auftaktquartal des Jahres 2026 unter den 
Turbulenzen auf den weltweiten Finanzmärkten in Folge der Spannungen 
im Nahen Osten gelitten. Dies geht aus den heute veröffentlichten 
Statistiken der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung 
hervor. 

Im 1. Quartal sank das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich 
zum Vorquartal um 0,8% und stand Ende März bei 30,1 Milliarden. Die 
Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten stieg auf rund 
1,145 Millionen Personen leicht an. Die Zahl derjenigen, die eine 
Pensionsleistung beziehen, wuchs auf 161.389 oder 14% der gesamten 
Berechtigten an. 

Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 0,4% gegenüber Ende 
2025, auf einen neuen Rekordstand von 23,8 Milliarden Ende März 
2026. Aufgrund der stärker auf Anleihen ausgerichteten Gewichtung der 
Vermögenswerte der Vorsorgekassen wirken sich Schwankungen auf den 
Aktienmärkten wie im 1. Quartal bei diesen weniger aus als bei den 
Pensionskassen. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive 
Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von 
Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,49 Millionen. 

Knapp ein Viertel der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich 
hat Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl 
hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Beiträge zu einer 
Pensionskasse sind eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. In die 
Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im 
Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Dies geschieht automatisch über den 
Arbeitgeber, der jeden Monat 1,53% des Bruttogehalts in eine 
Vorsorgekasse einzahlt. 

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den 
Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar. 
Die FMA konsolidiert diese Berichte ab sofort gemeinsam in einem 
neuen, verschlankten Erscheinungsbild , das die Zahlen in einem 
kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die 
Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form 
für den Download verfügbar. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0068    2026-07-01/10:10
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beenden28. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen