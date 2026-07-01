APA ots news: OMV und Energie Steiermark bündeln Kräfte in Tiefengeothermie

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    Wien/Graz (APA-ots) - - "Tiefenkraft", ein gemeinsames Projekt von OMV  
und Energie 
Steiermark 

- Erfolgreiche seismische Messkampagne als Grundlage für nächste 
Projektphase und Erkundungsbohrung 2026 

- Wichtiger Beitrag zur Wärmewende: Potenzial von bis zu 670 GWh pro 
Jahr bis 2037 - rund 50 % der Fernwärmeversorgung in Graz möglich 

- Nächster Schritt: Erkundungsbohrung "Petersdorf 2" in St. Marein 
bei Graz 

OMV und Energie Steiermark bündeln ihre Kräfte, um die 
Tiefengeothermie in der Steiermark nutzbar zu machen und die 
Wärmewende aktiv voranzutreiben. Im Rahmen einer Veranstaltung 
präsentierten die beiden Unternehmen "Tiefenkraft", ein gemeinsames 
Projekt von OMV und Energie Steiermark. Das gemeinsame Projekt zielt 
darauf ab, das geothermische Potenzial der Region zu bewerten. 
Langfristig könnte damit eine jährliche Bereitstellung von bis zu 670 
GWh geothermischer Energie bis 2037 ermöglicht werden, welche rund 50 
% der Fernwärmeversorgung im Großraum Graz entspricht. 

Im Zeitraum von Februar bis April 2026 wurden seismische 
Messungen entlang einer rund 900 Kilometer langen Messstrecke 
durchgeführt. Die gewonnenen Daten werden derzeit ausgewertet und 
bilden die Grundlage für ein detailliertes Untergrundmodell sowie für 
die weiteren Projektschritte. 

Berislav Gao, OMV Executive Vice President Energy, sagt: "Die 
Nutzung von Erdwärme ist ein zentraler Baustein für eine unabhängige 
und klimaneutrale Wärmeversorgung in Österreich. Mit unserer 
Expertise in Geologie, Bohrtechnik und Projektentwicklung leisten wir 
einen zentralen Beitrag, um gemeinsam mit Energie Steiermark das 
geothermische Potenzial in der Region fundiert zu bewerten und damit 
die Basis für eine nachhaltige Wärmeversorgung zu schaffen." 

Mit dem erfolgreichen Abschluss der seismischen Kampagne tritt 
"Tiefenkraft", ein gemeinsames Projekt von OMV und Energie 
Steiermark, planmäßig in die nächste Phase ein. Als nächster 
zentraler Schritt ist eine geplante Erkundungsbohrung "Petersdorf 2" 
in St. Marein bei Graz vorgesehen, deren Start für das vierte Quartal 
2026 geplant ist. 

Die Vorbereitungsarbeiten sollen im September 2026 beginnen, der 
Bohrbeginn selbst ist derzeit für Ende dieses Jahres angesetzt. Der 
genaue Start ist von der Erteilung der notwendigen Genehmigungen und 
dem Abschluss der Errichtung des Bohrplatzes abhängig. Bohrung und 
anschließende Testphase werden rund drei bis vier Monate in Anspruch 
nehmen und wichtige Erkenntnisse über das geothermische Potenzial 
sowie die geologischen Rahmenbedingungen liefern. 

Bei positiven Ergebnissen umfasst die nächste 
Investitionsentscheidung die Errichtung einer ersten 
Geothermiedublette - bestehend aus einer Produktions- und einer 
Injektionsbohrung - inklusive umfassender Tests. Parallel dazu sind 
zwei weitere Bohrungen geplant, um die Umsetzbarkeit eines Aquifer 
Thermal Energy Storage (ATES) zu prüfen, der überschüssige Wärme im 
Untergrund speichert und saisonal verfügbar macht. 

In diesem Zeitraum würden auch Planung und Terrassierung der 
Pipeline nach Graz vorangetrieben. Energie Steiermark bringt ihre 
umfassende Expertise in Infrastruktur, Systemintegration und 
Wärmevertrieb in das Projekt ein und leistet einen zentralen Beitrag 
im Projekt "Tiefenkraft" entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Neben der Beteiligung am Joint Venture verantwortet das Unternehmen 
insbesondere den Bau und Betrieb der rund 20 Kilometer langen 
Fernwärme-Transportleitung und steuert somit die technische Umsetzung 
zur langfristigen Integration der geothermischen Energie in die 
regionale Wärmeversorgung. 

Die Entscheidung zur Umsetzung des Gesamtprojekts - 
einschließlich aller Produktions- und Injektionsbohrungen, des Baus 
der Pipeline zur Anbindung an das Fernwärmenetz sowie der 
Installation der Oberflächenanlagen (z. B. Pumpenhaus) - wird im 
Anschluss an die umfassenden Tests getroffen. 

Der gesamte Prozess - von den ersten Messungen bis zur 
Inbetriebnahme - nimmt daher mehrere Jahre in Anspruch. Eine erste 
Wärmelieferung könnte im Jahr 2030 erfolgen. 

Martin Graf und Werner Ressi, Vorstands-Team der Energie 
Steiermark : "Mit Tiefenkraft setzen wir gemeinsam mit OMV einen 
entscheidenden und zukunftsweisenden Schritt für die Wärmeversorgung 
in der Steiermark. Dieses Projekt steht für das größte 
Einzelinvestment in der Geschichte der Energie Steiermark und vereint 
die Kompetenzen zweier starker Partner entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Die Nutzung von Tiefengeothermie ist ein 
zentraler Baustein für die Wärmewende und ermöglicht es, einen 
wesentlichen Teil der Grazer Fernwärme künftig klimafreundlich und 
regional bereitzustellen." 

"Tiefenkraft" basiert auf der engen Zusammenarbeit der beiden 
Unternehmen, die ihre komplementären Stärken gezielt einbringen: OMV 
verfügt über umfassende Expertise in Geologie, Bohrtechnik sowie in 
der Entwicklung von Untergrund- und Oberflächenprojekten, während 
Energie Steiermark ihre Kompetenz in regionaler Energieinfrastruktur 
und Systemintegration einbringt. Das gemeinsame Vorhaben sowie die 
bisherigen und geplanten Meilensteine in der Steiermark 
unterstreichen die Bedeutung der Tiefengeothermie als 
Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige Wärmeversorgung. 

Gemeinsam decken die Partner die gesamte Wertschöpfungskette ab - 
von der Erkundung des Untergrunds bis zur Integration der gewonnenen 
Energie in das bestehende Energiesystem. Die Zusammenarbeit folgt 
einer klaren industriellen Logik mit definierten 
Verantwortlichkeiten. Die Umsetzung erfolgt über eine gemeinsame 
Entwicklungsgesellschaft, an der OMV mit 75 % und Energie Steiermark 
mit 25 % beteiligt sind. Der Bau der Transportleitung ( 
Investitionsvolumen rd. 150 Mio. Euro) liegt zu 100 % im 
Verantwortungsbereich der Energie Steiermark. 

Bildmaterial finden Sie hier . 

Fotos von der Veranstaltung finden Sie ebenfalls unter diesem 
Link ab heute ca. 16:00 Uhr. 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Telefon: 01404400 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

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