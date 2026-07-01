New ⁠York, 30. Jun (Reuters) - Ein US-Gericht im Bundesstaat Missouri hat die Anhörung zur Genehmigung des 7,25 Milliarden Dollar schweren Vergleichs ‌im Streit um den Unkrautvernichter Roundup von Bayer auf den 19. August verschoben. ⁠Die ⁠ursprünglich für Anfang Juli angesetzte Prüfung verzögere sich damit um sechs Wochen, was jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf den Prozess habe, teilte die ‌Bayer-Tochter Monsanto am Dienstag mit. ‌Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA dem Agrar- und Pharmakonzern einen ⁠wichtigen juristischen Sieg verschafft und Tausende Klagen ‌eingeschränkt, in denen ⁠dem Unternehmen mangelhafte Warnhinweise auf Krebsrisiken auf den Roundup-Etiketten vorgeworfen wurden.

Bayer sieht sich in den USA mit ‌rund 65.000 ⁠Klagen von Personen konfrontiert, ⁠die ihre Krebserkrankungen auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter zurückführen. Der Konzern, der Roundup 2018 mit der Übernahme von Monsanto erworben hatte, weist die Vorwürfe zurück.

(Bericht von Dietrich KnauthBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)