BayWa bekommt mit neuem Konzept mehr Zeit für Sanierung

München, 30. Jun (Reuters) - ⁠Der Münchner Agrarkonzern BayWa bekommt von seinen Banken und Großaktionären mehr Zeit für seine Sanierung und verschafft sich finanziell neuen Spielraum. Der BayWa-Vorstand billigte am Dienstagabend ein mit den Banken und den beiden Großaktionären ausgehandeltes neues Sanierungskonzept. Das vor zwei Jahren knapp an der Pleite vorbeigeschrammte Unternehmen bekommt danach bis Ende 2030 - zwei Jahre länger als bisher - Zeit, ‌um finanziell wieder auf die Beine zu kommen, wie die BayWa mitteilte. Das bisherige Konzept war gescheitert, weil die Geschäfte der Wind- und Solarpark-Tochter BayWa r.e. schlechter laufen als geplant. Ihr Verkauf sollte eigentlich 1,7 ⁠Milliarden Euro zur ⁠Entschuldung beitragen. Stattdessen machen die Banken bei den Krediten Zugeständnisse und verlängern die Laufzeit bis 2030.

Bedingung dafür ist aber, dass die beiden Großaktionäre, die Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und die österreichische Raiffeisen Agrar Invest, ihre Anteile von zusammen 67,1 Prozent an einen Treuhänder abgeben. Sie bekommen sie nur dann zurück, wenn sie bei einer Kapitalerhöhung 2029 zusammen mindestens 220 Millionen Euro Eigenkapital nachschießen. Die Banken stellen im Gegenzug 700 Millionen Euro nachrangig. Weitere 900 Millionen ‌bekommen die Gläubiger nur insoweit zurück, als der Verkauf der BayWa ‌r.e. diese Summe einbringt.

Die Tochter, die durch hohen Kapitalbedarf zur Schieflage des Konzerns maßgeblich beigetragen hatte, gehört bisher zu 51 Prozent der BayWa AG und zu 49 Prozent dem schweizerischen Investor Energy Infrastructure Partner (EIP). Beider Anteile sollen nun auf einen Sanierungsgesellschafter - ⁠eine Art Treuhänder - übertragen werden, der den Verkauf des Unternehmens organisiert. Mit dem Schritt bekommt die BayWa die ‌Tochter aus der eigenen Bilanz.

Die BayWa r.e. stand bei der ⁠AG und bei EIP mit zusammen 1,3 Milliarden Euro in der Kreide. Auf die Tilgung verzichten die beiden Gesellschafter nun, sollen aber noch am Erlös aus einem späteren Verkauf beteiligt werden. Die EIP stellte sich hinter das Konzept: Man werde Wind- und Solarparks künftig verstärkt selbst betreiben und stark ‌schwankende Sparten verkaufen.

Die Probleme der BayWa r.e. hatten die Pläne ⁠von Chefsanierer Michael Baur durchkreuzt, den Konzern bis ⁠2028 um rund vier Milliarden Euro zu entschulden. Weil das Geschäft mit dem Weiterverkauf von Wind- und Solarparks stockt, hatte sich der aus dem Verkauf der Tochter erhoffte Erlös als unrealistisch herausgestellt. Deshalb musste das Sanierungspaket noch einmal aufgeschnürt werden. Der Aufsichtsrat der BayWa und die Gremien einzelner Banken müssen dem Konzept noch zustimmen. Eine genaue Vereinbarung soll im Herbst stehen.

BAYWA WILL AUCH ENERGIE-GESCHÄFT VERKAUFEN

Im Zuge der neuen Vereinbarung soll sich die BayWa künftig wieder auf das angestammte Geschäft mit dem Agrarhandel, Landtechnik und Baustoffen konzentrieren. Neben der neuseeländischen Obstplantagen-Tochter T&G Global soll bis 2029 auch die Sparte "Wärme und Mobilität" verkauft werden, die etwa Holzpellets, Agrardiesel, ⁠Schmierstoffe sowie Heizöl verkauft, aber auch Wärmepumpen einbaut. Die Geschäfte dürften einzeln an regionale Anbieter gehen.

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)