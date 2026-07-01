Anwaltskanzlei: Erster mutmaßlicher Nord-Stream-Saboteur angeklagt

Berlin, 01. ⁠Jul (Reuters) - Der Generalbundesanwalt hat erstmals Anklage im Fall der gesprengten Nord-Stream-Pipelines erhoben. Die Anklageschrift sei am Mittwoch dem Ukrainer Serhii K. zugestellt worden, wie die Anwaltskanzlei Menaker der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Zuvor hatte ‌unter anderem die ARD darüber berichtet. Demnach werden ihm Angriffe auf zivile Energieinfrastruktur, die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und die Zerstörung von ⁠Bauwerken vorgeworfen. ⁠Das Verfahren soll vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg stattfinden. Die Bundesanwaltschaft lehnte eine Stellungnahme ab. Serhii K. bestreitet eine Beteiligung.

Medienberichten zufolge hätten die Ermittler herausgefunden, dass K. das Sabotageteam anführte und das Kommando auf der Segeljacht "Andromeda" hatte, von der aus ‌der Anschlag im Herbst 2022 verübt worden ‌sein soll. Er war am 21. August 2025 in der italienischen Provinz Rimini festgenommen worden. Nach seiner Überstellung nach Deutschland am 27. November ⁠2025 setzte ein deutscher Richter den Haftbefehl am folgenden Tag in ‌Vollzug. Serhii K. sitzt inzwischen ⁠in Hamburg in Untersuchungshaft. Die Beweislast gegen ihn gilt den Berichten zufolge als erdrückend. So soll sich der ehemalige Soldat in abgehörten Telefonaten aus der Auslieferungshaft heraus selbst belastet ‌haben.

Bei den Explosionen im September ⁠2022 wurden drei der vier ⁠Stränge der Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee zerstört. Die Leitungen waren für den Import von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden. Ermittler des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei hatten auf der "Andromeda" Spuren des militärischen Sprengstoffs Hexogen und Oktogen entdeckt. Insgesamt wurden sieben Tatverdächtige identifiziert. Einer von ihnen soll inzwischen im Krieg gegen Russland gefallen sein.

(Bericht von Kirsti Knolle, ⁠Markus Wacket; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)