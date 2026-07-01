Börsenkandidat Syngenta: Hengde Qin wird neuer Chef des Agrochmiekonzerns

Zürich, 01. ⁠Jul (Reuters) - Der Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta Group bekommt einen neuen Chef. Der Verwaltungsrat ernannte Hengde Qin mit Wirkung zum 1. August einstimmig zum neuen Chief Executive ‌Officer (CEO), wie das Unternehmen mit Sitz in Basel am Mittwoch mitteilte. Der derzeitige operative Chef (COO) und ⁠Leiter der ⁠Saatgutsparte folge auf Jeff Rowe. Dieser werde das Amt zum 1. August übergeben und nach fast zehn Jahren im Unternehmen in die USA zurückkehren.

Früheren Angaben von Insidern zufolge bereitet das im ‌Besitz des chinesischen Staatskonzerns Sinochem stehende ‌Unternehmen einen Börsengang in Hongkong vor. Einer mit der Situation vertrauten Person zufolge muss nach den Börsenregeln ⁠bei einem Chefwechsel eine Frist von 60 Tagen verstreichen, ‌bevor der Prospekt für ⁠die Notierung eingereicht werden kann. Dennoch könnte das IPO der mit der Situation vertrauten Person zufolge immer noch um das Jahresende stattfinden. Syngenta ‌halte an den ⁠Börsenplänen fest.

Qin gehört dem Syngenta-Führungsteam ⁠seit 2020 an. Verwaltungsratspräsident Fanrong Li erklärte, Qin bringe ausgeprägte Erfahrung im operativen Geschäft, im Finanzbereich und im kommerziellen Sektor mit. Rowe habe das Unternehmen zudem entschlossen durch eine der herausforderndsten Phasen für die Landwirtschaft geführt.

(Bericht von Oliver Hirt; redigiert von Olaf Brenner und Thomas Seythal. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)