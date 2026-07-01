BYD-Chefstratege: Stehen kurz vor Entscheidung über Autowerk in Europa

Frankfurt, 01. ⁠Jul (Reuters) - Der chinesische Autobauer BYD steht nach den Worten seines Europa-Chefstrategen Alfredo Altavilla kurz vor der Entscheidung über die Übernahme eines weiteren Autowerks in Europa. Im Rennen seien Standorte in ‌Spanien und Frankreich, sagte Altavilla am Mittwoch auf der Konferenz Reuters Automotive Europe in Frankfurt.

Erst vor wenigen Wochen hatte BYD-Europachefin ⁠Stella ⁠Li erklärt, ihr Unternehmen suche nach einem Autowerk im Süden Europas. BYD sei daran interessiert, ein bestehendes Autowerk zu übernehmen. Das Unternehmen verfügt bereits über eine Fertigungsstätte in Ungarn, in der noch in diesem Jahr die ersten Fahrzeuge vom ‌Band laufen sollen. Langfristig strebt BYD ‌nach ihren Worten an, 70 Prozent der in Europa verkauften Fahrzeuge auch hier zu bauen.

Chinesische Autobauer sind derzeit auf der Suche ⁠nach Werken in Europa, um den Einfuhrzöllen der Europäischen Union ‌zu entgehen. Einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge ⁠plant die EU-Kommission, zusätzlich auch Hybridautos mit Zusatzzöllen zu belegen, um ein Schlupfloch zu schließen. BYD ist in Europa nicht nur mit Elektroautos, sondern auch mit ‌Plug-In-Hybriden vertreten. Dazu kommt der "Industrial ⁠Accelerator Act" (IAA) der EU, mit ⁠dem "Made in EU"-Regelungen für das öffentliche Beschaffungswesen sowie für Subventionen eingeführt werden sollen. Altavilla hatte zuletzt auf diese Regelungen verwiesen und erklärt, dass chinesische Hersteller deswegen nach bestehenden Werken suchten, weil für den Bau ganz neuer Fabriken auf der grünen Wiese keine Zeit mehr sei.

(Bericht von Rachel More und Christoph Steitz, geschrieben von Christina Amann. Redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)