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Chance für Trader: Dow-Jones-Aktie droht größere Korrektur

onvista · Uhr

Nach einer mehrjährigen Rallybewegung hat eine Aktie aus dem amerikanischen Standardwerte-Index größeren Korrekturbedarf. Wir erklären, wie weit der geht und wie sich der Trend spielen lässt.

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Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Quelle: Adobe.com/KKF

Der langfristige Aufwärtstrend eines bekannten US-Standardwerts gerät zunehmend unter Druck. Mit der Bestätigung einer markanten Umkehrformation haben die Verkäufer das Kommando übernommen. Aus charttechnischer Sicht rückt nun ein deutlich tieferes Kursziel in den Fokus.

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