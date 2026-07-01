Chance für Trader: Dow-Jones-Aktie droht größere Korrektur

onvista · 01.07.2026, 13:10 Uhr Uhr

Nach einer mehrjährigen Rallybewegung hat eine Aktie aus dem amerikanischen Standardwerte-Index größeren Korrekturbedarf. Wir erklären, wie weit der geht und wie sich der Trend spielen lässt.