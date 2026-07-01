Was bewegt die Aktie?

Constellation Brands produziert Bier, Wein und Spirituosen, und dieses Geschäft läuft seit geraumer Zeit schlecht. Über drei Jahre zeigt der Kurs überwiegend nach unten. Im zuletzt gemeldeten Quartal sank der Umsatz um drei Prozent, das vierte Rückgangsquartal in Folge. Immerhin gelang erstmals seit Längerem wieder ein Gewinnwachstum.

Auffällig ist das geringe Volumen: Der Aktie fehlt das Anlegerinteresse. Ein Lichtblick ist die Fondsbeteiligung, die von rund 1.950 auf etwa 1.760 zurückging und dort nun stabil bleibt. Das könnte auf eine Bodenbildung hindeuten.

Charttechnik

Nach einer langen, wenig dynamischen Aufwärtsphase folgten eine erste ABC-Korrektur, ein Doppeltop und anschließend eine dynamische Abwärtsbewegung mit kurzen Konsolidierungen. Solange die Trendlinie nach unten weist, bleibt Constellation Brands wenig interessant. Die jüngste Konsolidierung kann den Kurs erneut nach unten führen.

Martins Einschätzung

Kurzfristig überwiegt das Risiko. Die stabile Fondsbeteiligung und das erste Gewinnwachstum sind zarte Signale, doch der intakte Abwärtstrend und das schwache Volumen sprechen dagegen. Für mich ist Constellation Brands derzeit kein Kauf.