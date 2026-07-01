Frankfurt, ⁠01. Jul (Reuters) - Dax-Anleger lassen es zur Wochenmitte wieder ruhiger angehen. Der deutsche Leitindex steigt zur Eröffnung am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 25.030 Punkte, ‌nachdem er am Vortag um 1,5 Prozent geklettert war. Mit Spannung warteten Börsianer auf Auftritte ⁠von ⁠EZB-Präsidentin Christine Lagarde und des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem Forum der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. "Die Anleger werden heute bei Kevin Warsh und Christine Lagarde genau darauf ‌achten, wie sich beide die ‌Geldpolitik im Rest des Jahres vorstellen", sagte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Bei den Einzelwerten notierten ⁠Adidas und Puma nach einem enttäuschenden Umsatzausblick des ‌weltgrößten Sportartikelherstellers Nike schwächer. ⁠Adidas-Aktien geben ein Prozent, die Titel von Puma ein halbes Prozent nach. Ein Händler verwies darauf, dass der US-Rivale Nike für ‌die kommenden zwei ⁠Quartale nun mit einem ⁠Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich rechne. Bislang sei der Konzern von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich ausgegangen. "Das Unternehmen erklärte zudem, dass das Geschäftsumfeld 'zunehmend herausfordernd' sei und auch der Absatz weiterhin 'schwierig' bleibe."

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)