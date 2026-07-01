Dax-Anleger vorsichtig - Fokus auf EZB-Forum

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, ⁠01. Jul (Reuters) - Dax-Anleger lassen es zur Wochenmitte wieder ruhiger angehen. Der deutsche Leitindex steigt zur Eröffnung am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 25.030 Punkte, ‌nachdem er am Vortag um 1,5 Prozent geklettert war. Mit Spannung warteten Börsianer auf Auftritte ⁠von ⁠EZB-Präsidentin Christine Lagarde und des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem Forum der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. "Die Anleger werden heute bei Kevin Warsh und Christine Lagarde genau darauf ‌achten, wie sich beide die ‌Geldpolitik im Rest des Jahres vorstellen", sagte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Bei den Einzelwerten notierten ⁠Adidas und Puma nach einem enttäuschenden Umsatzausblick des ‌weltgrößten Sportartikelherstellers Nike schwächer. ⁠Adidas-Aktien geben ein Prozent, die Titel von Puma ein halbes Prozent nach. Ein Händler verwies darauf, dass der US-Rivale Nike für ‌die kommenden zwei ⁠Quartale nun mit einem ⁠Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich rechne. Bislang sei der Konzern von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich ausgegangen. "Das Unternehmen erklärte zudem, dass das Geschäftsumfeld 'zunehmend herausfordernd' sei und auch der Absatz weiterhin 'schwierig' bleibe."

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 30.06.2026
Dax legt kräftig zu - Adidas-Aktie nach WM-Aus im Minusgestern, 07:40 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 29.06.2026
Dax fällt ins Minus zurück, Autowerte verlieren weiter29. Juni · onvista
Dax fällt ins Minus zurück, Autowerte verlieren weiter
Vorbörse 30.06.2026
Dax dürfte dank Vorgaben aus Asien mit Gewinnen startengestern, 05:52 Uhr · onvista
Dax dürfte dank Vorgaben aus Asien mit Gewinnen starten
Börse am Morgen 29.06.2026
Dax legt leicht zu – Nahost bleibt Unsicherheitsfaktor29. Juni · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beenden28. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen