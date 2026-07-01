Dax Chartanalyse 01.07.2026

Dax übersteigt 25.000 Punkte - geht jetzt noch mehr?

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.15025.500
Dax-Unterstützung24.60024.80

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

“Der deutsche Leitindex kann sich heute erholen und steigt im Stundenchart zurück in den mittleren Bereich des Abwärtstrendkanals. Zuvor hatte die wichtige Horizontalunterstützung bei 24.600 Punkten erneut gehalten und damit eine solide Grundlage für die aktuelle Aufwärtsbewegung geschaffen. Innerhalb des Trendkanals spricht die Charttechnik nun zunächst für weiter steigende Kurse in Richtung der Marke von 25.000 Punkten.“

Der Index brachte gestern die avisierte Aufwärtsbewegung und stieg in den Bereich um 25.000 Punkte. Heute wird dieser Anstieg zunächst konsolidiert.

Dax-Ausblick: 

Der Dax konnte heute die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals im Stundenchart überwinden und versucht nun, sich oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten zu etablieren. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Ampel damit vorerst auf Grün und spricht für weiteres Aufwärtspotenzial.

Lediglich ein erneuter, nachhaltiger Rückfall unter die 25.000-Punkte-Marke würde das kurzfristig positive Bild eintrüben. Solange dieses Szenario ausbleibt, stehen die Chancen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gut. Damit rückt auch ein erneuter Anlauf auf das Allzeithoch zunehmend in den Fokus.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90KL) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 01.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.541,26 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62P2) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 01.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.556,28 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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