Dax kaum verändert erwartet - Geldpolitik im Blick

Frankfurt, 01. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent höher bei 24.995,81 Punkten geschlossen. ‌Nach dem mauen Wochenstart trieben Friedenshoffnungen und der KI-Boom die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks erneut an.

Am Mittwoch ⁠ballt sich ⁠auf dem EZB-Forum im portugiesischen Sintra die Prominenz der Zentralbanken aus aller Welt. Auf einem Panel diskutiert EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit den Chefs der Notenbanken von Kanada, Großbritannien und den USA. Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen Investoren dabei den Auftritt ‌des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Er hat ‌betont, die US-Notenbank werde ihrem Auftrag zur Sicherung von Preisstabilität nachkommen. Die Finanzmärkte haben dies als Wink für eine Zinserhöhung interpretiert, ⁠die schon im September oder Oktober kommen könnte.

Der Inflationsbericht für ‌die Euro-Zone dürfte indes Hinweise auf ⁠den künftigen geldpolitischen Kurs der EZB liefern. Von Reuters befragte Experten erwarten für Juni eine Teuerungsrate von 3,0 Prozent, nach 3,2 Prozent im Mai. Bundesbankchef Joachim Nagel ‌rechnet mit einer anhaltend ⁠erhöhten Inflation im Euroraum, da der ⁠vom Iran-Krieg ausgelöste Energiepreisschock noch nachwirke. An den Finanzmärkten wird auf eine weitere Zinserhöhung der EZB im Jahresverlauf spekuliert.

Ebenfalls zur Wochenmitte stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in der Euro-Zone und in den USA im Juni an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.995,81

EuroStoxx50 6.328,09

EuroStoxx50-Future 6.356,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.319,20 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.499,36 +0,8%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 70.600,80 +0,8%

Shanghai 4.138,65 +1,1%

Hang Seng Kein Handel

(Bericht von Sanne Schimanski. ⁠Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)