DAX®-Kursindex - Die langfristigen Schlüsselmarken

Den Monatsultimo und heutigen Halbjahreswechsel möchten wir nutzen, um einen ausführlichen Blick auf den DAX®-Kursindex zu werfen. Die deutschen Standardwerte – ohne Berücksichtigung der Dividenden – haben zuletzt genau dort Stabilität gezeigt, wo es aus charttechnischer Sicht „halten sollte oder gar halten musste“: im Bereich des Aufwärtstrends seit Herbst 2022 (akt. bei 9.111 Punkten). Diese Trendlinie fungiert als Gradmesser für die Bullen – sie trennt eine normale Konsolidierung innerhalb eines intakten Trends von einer Trendverletzung mit entsprechendem Anschlussrisiko. In den letzten vier Monaten hat diese Trendlinie immer wieder eine Rolle gespielt. Auch im Juli sollte dieser Trend im Mittelpunkt stehen. Eine weitere Unterstützung wird durch die Tiefs bei rund 8.600 Punkten definiert. Auf der Oberseite bleibt dagegen der Bereich um 9.300 Punkte der zentrale Widerstand. In den letzten Monaten hat das Aktienbarometer hier immer wieder wichtige Hochs ausgeprägt. Erst ein Ausbruch über die 9.300er-Marke würde ein neues Momentum entfachen und das Signal liefern, dass die jüngste Seitwärtsphase überwunden ist. Letztlich unterstreicht auch der DAX®-Kursindex die gegenwärtige Suche nach Orientierung

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: LSEG, tradesignal²

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