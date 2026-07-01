Börse am Morgen 01.07.2026

Dax leicht im Plus - Rheinmetall-Aktie gefragt

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Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch beim Dax nicht viel getan. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das bremst auch die Aktienmärkte. Zudem mangelt es vor der anstehenden Saison der Quartalsberichte an kursbewegenden Impulsen. Der Leitindex Dax lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Plus bei 25.029 Punkten.

Seit Mitte Juni bewegt sich der Dax zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch".

Rheinmetall-Aktie auf Erholungskurs

Aktien von Rheinmetall lagen an der Spitze des Dax mit einem Kursplus von knapp drei Prozent. Hier nutzten Schnäppchenjäger die niedrigeren Kurse zum Einstieg. In der vergangenen Woche waren die Papiere des Rüstungskonzerns auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 gefallen.

Nike belastet Adidas und Puma

Adidas gaben um 1,4 Prozent nach und Puma um 0,6 Prozent, belastet von vorsichtigen Aussagen des US-Kontrahenten Nike zur künftigen Umsatzentwicklung.

In der zweiten Reihe setzten die Papiere von Siltronic mit plus sieben Prozent die am Vortag begonnene Stabilisierung fort. Die Aktien des Wafer-Herstellers für die Chip-Industrie hatten zuvor stark nachgegeben.

LEG Immobilien gaben um ein Prozent nach, belastet von einer negativen Analyse des französischen Investmenthauses Exane BNP. (mit Material von dpa-AFX)

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