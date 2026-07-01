Vorbörse 01.07.2026

Dax startet um 25.000 Punkte in den Juli

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem starken Dienstag tut sich im Dax zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start drei Punkte höher auf 24.999 Punkte. Damit verharrt er im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich leicht überschritten hatte. Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig.

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USA: Gewinne

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten. Das Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen Nasdaq-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn.

Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet. Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,26 Prozent auf 52.319,20 Punkte. Im laufenden Jahr hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von neun Prozent aber nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.319+ 0,26 Prozent
S&P 5007.499+ 0,79 Prozent
Nasdaq 26.213+ 1,52 Prozent

Asien: Gewinne in Japan

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. In Japan kletterte der japanische Nikkei 225 zuletzt um 0,6 Prozent nach oben. Vom Tageshoch entfernte er sich aber und mit dem südkoreanischen Kospi gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Für den chinesischen Festlandindex CSI 300 ging es unterdessen um 0,4 Prozent aufwärts. In Hongkong ruhte der Handel feiertagsbedingt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22570.725+ 4,63 Prozent
Hang Seng23.026+ 0,00 Prozent
CSI 3004.955+ 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,26- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,92- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,47- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.07.2026

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1409- 0,31  Prozent
Dollar in Yen162,76+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,69+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent73,22 USD+ 0,98 Dollar
WTI69,40 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 185 (165) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 230 (235) EUR - 'BUY'

GS STREICHT BAYER, AB INBEV, TELEKOM AUS 'EUROP. CONV. LIST - DIRECTORS' CUT'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 37 (33) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 52 (49,90) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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