Dax startet um 25.000 Punkte in den Juli

Nach dem starken Dienstag tut sich im Dax zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start drei Punkte höher auf 24.999 Punkte. Damit verharrt er im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich leicht überschritten hatte. Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig.

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USA: Gewinne

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten. Das Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen Nasdaq-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn.

Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet. Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,26 Prozent auf 52.319,20 Punkte. Im laufenden Jahr hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von neun Prozent aber nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 52.319 + 0,26 Prozent S&P 500 7.499 + 0,79 Prozent Nasdaq 26.213 + 1,52 Prozent

Asien: Gewinne in Japan

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. In Japan kletterte der japanische Nikkei 225 zuletzt um 0,6 Prozent nach oben. Vom Tageshoch entfernte er sich aber und mit dem südkoreanischen Kospi gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Für den chinesischen Festlandindex CSI 300 ging es unterdessen um 0,4 Prozent aufwärts. In Hongkong ruhte der Handel feiertagsbedingt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 70.725 + 4,63 Prozent Hang Seng 23.026 + 0,00 Prozent CSI 300 4.955 + 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,26 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,92 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,47 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 73,22 USD + 0,98 Dollar WTI 69,40 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 185 (165) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 230 (235) EUR - 'BUY'

GS STREICHT BAYER, AB INBEV, TELEKOM AUS 'EUROP. CONV. LIST - DIRECTORS' CUT'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 37 (33) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 52 (49,90) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)