Deutsche Geburtenrate fällt auf tiefsten Stand seit 1997

Berlin, 01. ⁠Jul (Reuters) - Die Geburtenrate in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1997 gefallen. Die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer lag bei 1,32 Kindern je Frau, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Sie fiel damit um 2,7 Prozent niedriger ‌aus als 2024 mit 1,35 und sinkt seit 2022 kontinuierlich. Zuletzt fiel die Geburtenrate vor knapp 20 Jahren mit 1,33 auf ein ähnlich geringes ⁠Niveau. "Noch niedriger ⁠lag sie Mitte der 1990er-Jahre mit einem Tiefstwert von 1,24 Kindern je Frau", erklärten die Statistiker.

Die damals Geborenen bilden nun die relativ kleine Generation potenzieller Eltern. Die Zahl der Geburten fiel daher im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand der Nachkriegszeit: Nach endgültigen Berechnungen wurden 2025 in Deutschland nur noch ‌654.241 Kinder geboren, so die Statistiker.

Regional gibt es ‌große Unterschiede. So lag die Geburtenziffer im vergangenen Jahr zwischen 1,16 in Sachsen und 1,38 Kindern je Frau in Niedersachsen. In Sachsen war der Wert zuletzt im ⁠Jahr 1998 noch niedriger gewesen (1998: 1,11). Niedersachsen ist bereits seit 2018 das Bundesland ‌mit der höchsten Geburtenhäufigkeit. Allerdings sank ⁠auch hier der Wert zum ersten Mal seit 16 Jahren unter 1,40 (2009: 1,38). Die Geburtenrate in den östlichen Flächenländern blieb mit 1,22 Kindern je Frau geringer als in den westlichen Bundesländern mit 1,34.

Die Geburtenrate ‌der Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit sank ⁠2025 auf 1,20 Kinder. Ein ähnlich niedriger ⁠Wert wurde zuletzt vor knapp 30 Jahren verzeichnet (1996: 1,22). Bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit lag sie bei 1,78 Kindern und war damit um 3,3 Prozent geringer als im Vorjahr (1,84). "Die Geburtenhäufigkeit der ausländischen Frauen geht seit 2017 mit Ausnahme des Jahres 2021 kontinuierlich zurück", hieß es.

Die zusammengefasste Geburtenziffer wird zur Beschreibung des aktuellen Geburtenverhaltens herangezogen. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekäme, wenn ihr Geburtenverhalten dem aller ⁠Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im betrachteten Jahr entspräche.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)