Dip bei Magnificent Seven-Aktien eine Kaufgelegenheit?
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Die Wall Street startet etwas schwächer in den Juli und das dritte Quartal. Nach starken Gewinnen am Vortag und dem besten Quartal für den S&P 500 und Nasdaq seit 2000 nehmen Anleger zunächst Gewinne mit. Im Fokus stehen die morgigen US-Arbeitsmarktdaten, der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die ADP-Daten. Der private Stellenaufbau fiel mit 98.000 Jobs im Juni etwas schwächer aus als erwartet. Nike belastet nach vorsichtigen Aussagen zur Nachfrage, während Constellation Brands solide Zahlen vorgelegt hat. Bei Tech bleibt die KI-Story zentral: Goldman Sachs empfiehlt, den Rücksetzer bei Hyperscalern vor der Berichtssaison zu kaufen, sofern die Unternehmen zeigen können, dass die hohen KI-Investitionen auch in Umsatzwachstum münden. Gleichzeitig sorgen Microsofts mögliche Stellenstreichungen, neue KI-Modelle von Anthropic und die ausgeweitete Energiepartnerschaft von Bloom Energy und Brookfield für Gesprächsstoff.
00:00 Juli startet mit leichten Gewinnmitnahmen
00:46 Meta: Einstieg ins Cloud-Geschäft
01:35 Dip bei Magnificent Seven-Aktien eine Kaufgelegenheit?
03:48 Nike Quartalszahlen | Arbeitsmarktdaten
05:07 Ausblick: Zahlen Tesla | EZB Sintra Konferenz | ISM Daten
06:36 Finanzoffenlegung Trump: hohe Kryptoeinnahmen und Tech-Aktien-Anteile
10:52 Geopolitik: kommt Mautgebühr für Straße von Hormus | Ölpreis & Renditen
13:44 KI könnte Inflation anfachen, Zinsanhebungen evtl. nötig
14:26 Nike: profitiert von Zollrückerstattung | Analysten
18:10 Constallation Brands: Besser als erwartet, Aussichten nur bestätigt
19:29 Krypto: Strategy | Neuer Stablecoin OpenUSD
22:21 Meldungen: AT&T | Micron | Bloom Energy u.v.m.
26:52 Analysten: Constallation Brands | American Airlines
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