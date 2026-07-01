Dip bei Magnificent Seven-Aktien eine Kaufgelegenheit?

Markus Koch · Uhr
Thema: WasserstoffErneuerbare Energien
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Die Wall Street startet etwas schwächer in den Juli und das dritte Quartal. Nach starken Gewinnen am Vortag und dem besten Quartal für den S&P 500 und Nasdaq seit 2000 nehmen Anleger zunächst Gewinne mit. Im Fokus stehen die morgigen US-Arbeitsmarktdaten, der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die ADP-Daten. Der private Stellenaufbau fiel mit 98.000 Jobs im Juni etwas schwächer aus als erwartet. Nike belastet nach vorsichtigen Aussagen zur Nachfrage, während Constellation Brands solide Zahlen vorgelegt hat. Bei Tech bleibt die KI-Story zentral: Goldman Sachs empfiehlt, den Rücksetzer bei Hyperscalern vor der Berichtssaison zu kaufen, sofern die Unternehmen zeigen können, dass die hohen KI-Investitionen auch in Umsatzwachstum münden. Gleichzeitig sorgen Microsofts mögliche Stellenstreichungen, neue KI-Modelle von Anthropic und die ausgeweitete Energiepartnerschaft von Bloom Energy und Brookfield für Gesprächsstoff.

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