EQS-Adhoc: Fonterelli SPAC 4 AG (künftig: Aqarios Quantum Technologies AG): Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe mit Wandlungspreis von 6,00 € pro Aktie geplant

EQS-Ad-hoc: Fonterelli SPAC 4 AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

Fonterelli SPAC 4 AG (künftig: Aqarios Quantum Technologies AG): Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe mit Wandlungspreis von 6,00 € pro Aktie geplant



01.07.2026 / 15:51 CET/CEST

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Der Vorstand hat heute einen Vorvertrag mit einem US-Investor unterzeichnet, der sich zur Zeichnung einer Wandelanleihe im Gegenwert von über 200.000,00 USD verpflichtet hat. Der Wandlungspreis beträgt 6,00 € pro Aktie. Die Gesellschaft kann zum Laufzeitende die Wandlung erklären.

Die Ausgabe der Wandelanleihe erfolgt nach Eintragung der am 13.5.2026 durch die Hauptversammlung beschlossenen Sachkapitalerhöhung und nach Eintragung des bedingten Kapitals in das Handelsregister. Die Wandelanleihe kann auch anderen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.



Mitteilende Person: Dr. Andreas Beyer, Meldebeauftragter

Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Fonterelli SPAC 4 AG

Waldhornstr. 6

80997 München

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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Kurzportrait:

Die Hauptversammlung der Fonterelli SPAC 4 AG (künftig: Aqarios Quantum Technologies AG) hat kürzlich die Übernahme der Aqarios GmbH im Wege einer Sachkapitalerhöhung beschlossen. Die Aqarios GmbH ist ein 2021 gegründetes Spin-off der LMU München und ein führender Anbieter anwendungsorientierter Quantensoftware. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Optimierung komplexer Problemstellungen und macht mit seiner Plattform Luna Quantencomputing für Unternehmen aus Energie, Finanzen, Logistik, Luftfahrt und Fertigung praktisch nutzbar – hardware-agnostisch, klassisch und quantenbasiert kombinierbar, und ohne erforderliche Quantenexpertise auf Kundenseite.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fonterelli SPAC 4 AG Waldhornstr. 6 80997 München Deutschland Telefon: 0 89 81 00 91 19 Fax: 0 89 81 00 91 37 E-Mail: info@fonterelli.de Internet: www.fonterelli.de ISIN: DE000A40UU44 WKN: A40UU4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 2358148

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