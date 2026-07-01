EQS-Adhoc: Pandion AG: Deutlich negatives vorläufiges Ergebnis vor Ertragssteuern für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund erwarteter Wertberichtigungen bei Gewerbeobjekten

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EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Pandion AG: Deutlich negatives vorläufiges Ergebnis vor Ertragssteuern für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund erwarteter Wertberichtigungen bei Gewerbeobjekten

01.07.2026 / 13:38 CET/CEST
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Pandion AG: Deutlich negatives vorläufiges Ergebnis vor Ertragssteuern für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund erwarteter Wertberichtigungen bei Gewerbeobjekten

Köln, 1. Juli 2026 – Die PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) teilt mit, dass das vorläufige Ergebnis vor Ertragsteuern für das Geschäftsjahr 2025 deutlich negativ ausfallen wird und voraussichtlich bei ca. -69 Mio. Euro liegen wird.

Diese erhebliche Abweichung gegenüber der am 23. Dezember 2025 veröffentlichten Hochrechnung, die ein leicht positives Ergebnis vor Steuern im einstelligen Millionen-Euro-Bereich prognostizierte, ist maßgeblich auf voraussichtlich notwendige Wertberichtigungen bei ausgewählten Gewerbeobjekten zurückzuführen.

Die Wertberichtigungen stehen im Zusammenhang mit dem weiterhin herausfordernden Marktumfeld für gewerbliche Immobilien, insbesondere infolge veränderter Bewertungsparameter, gestiegener Finanzierungskosten und verzögerter Transaktionsmärkte. Die endgültige Höhe der Wertberichtigungen steht noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung im Rahmen des Jahresabschlusses.

Der geprüfte Konzernabschluss und der Geschäftsbericht 2025 werden voraussichtlich Ende Juli 2026 veröffentlicht. Die Gesellschaft wird zu diesem Zeitpunkt detaillierte Informationen zu den finalen Finanzkennzahlen kommunizieren.

Diese Mitteilung enthält Angaben, die auf vorläufigen, noch nicht abschließend geprüften Zahlen basieren. Die endgültigen Werte können hiervon abweichen.

PANDION AG

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Im Mediapark 8, 50670 Köln
T. +49 221 71600-221
E-Mail: ir@pandion.de
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iron AG
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E-Mail: ir@pandion.de

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