EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG: Bezugsrechts-KE mit einem Emissionsvolumen iHv bis zu rund EUR 20,4 Mio.; Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital verpflichtet sich zur vollständigen Ausübung ihrer Bezugsrechte

EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Pentixapharm Holding AG: Bezugsrechts-KE mit einem Emissionsvolumen iHv bis zu rund EUR 20,4 Mio.; Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital verpflichtet sich zur vollständigen Ausübung ihrer Bezugsrechte



01.07.2026 / 12:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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AD HOC

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN GEMÄSS ART. 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

Pentixapharm Holding AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen in Höhe von bis zu rund EUR 20,4 Mio.; Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital verpflichtet sich zur vollständigen Ausübung ihrer Bezugsrechte

Berlin, 1. Juli 2026 – Der Vorstand der Pentixapharm Holding AG, Berlin, (ISIN DE000A40AEG0, WKN A40AEG) („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen von derzeit EUR 24.795.477,00 um bis zu EUR 11.020.212,00 auf bis zu EUR 35.815.689,00 durch Ausgabe von bis zu 11.020.212 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 voll gewinnberechtigt und sollen den bestehenden Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:4, d.h. neun bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Der Bezugspreis je neuer Aktie („Bezugspreis“) beträgt EUR 1,85. Dies entspricht einem Abschlag von rund 21 % auf den Xetra-Schlusskurs der Aktie am 30. Juni 2026.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 7. Juli 2026 und endet voraussichtlich am 21. Juli 2026. Den Aktionären soll zudem die Möglichkeit eingeräumt werden, über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus weitere neue Aktien im Rahmen eines Überbezugsangebots zum Bezugspreis zu zeichnen. Nicht bezogene neue Aktien können ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mindestens zum Bezugspreis angeboten werden. Die Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von der BankM AG begleitet.

Die Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, die knapp 36 % der Aktien an der Pentixapharm Holding AG hält, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, ihre Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots vollständig auszuüben.

Bei vollständiger Platzierung sämtlicher neuer Aktien würde der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 20,4 Mio. zufließen. Nach Abzug der geschätzten Transaktionskosten wird bei vollständigem Bezug ein Nettoemissionserlös von rund EUR 19,8 Mio. erwartet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere zur Finanzierung wesentlicher Schritte der PANDA Phase-3-Studie sowie der weiteren Unternehmensentwicklung und der Expansion im US-Markt zu verwenden. Die PANDA Phase-3-Studie untersucht [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor, das führende CXCR4-gerichtete Diagnostikprogramm der Gesellschaft, bei Patientinnen und Patienten mit schwer einstellbarem Bluthochdruck infolge eines primären Aldosteronismus. Die zulassungsrelevante Studie untersucht [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor zur bildgebenden Subtypisierung von Patientinnen und Patienten mit primärem Aldosteronismus und soll die Wahl zwischen chirurgischer und medikamentöser Behandlung unterstützen.

Ein weiterer Teil des Nettoemissionserlöses soll zur weiteren Vorbereitung der klinischen Entwicklung und zur Stärkung der Herstellungs- und Lieferinfrastruktur verwendet werden. Damit soll die späte klinische Entwicklung der Programme der Gesellschaft unterstützt und die Grundlage für eine mögliche künftige Kommerzialisierung weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, Mittel zur weiteren Entwicklung ihrer CXCR4-basierten theranostischen Plattform einzusetzen, einschließlich PentixaTher in hämatologisch-onkologischen Indikationen. Schließlich sollen die Erlöse zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und Working Capital über das erste Quartal 2027 hinaus verwendet werden.

Weitere Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden im Bezugsangebot enthalten sein, das voraussichtlich am 3. Juli 2026 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Für das öffentliche Angebot der neuen Aktien und deren Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird kein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Die Gesellschaft wird nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2017/1129 ein Dokument mit den in Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 genannten Informationen veröffentlichen. Das Anhang-IX-Dokument wird voraussichtlich ab dem 3. Juli 2026 auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investoren abrufbar sein.

1. Juli 2026

Pentixapharm Holding AG, Berlin

Der Vorstand



Kontakt: ir@pentixapharm.com

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich nach Maßgabe des zu veröffentlichenden Bezugsangebots und des Anhang-IX-Dokuments. Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre.

Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von U.S.-Personen weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Securities Act erfolgt oder eine Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act vorliegt. Ein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

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