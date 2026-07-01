EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HAMBORNER REIT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HAMBORNER REIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

01.07.2026 / 11:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HAMBORNER REIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://www.hamborner.de/unsere-finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://www.hamborner.de/en/financial-reports/

01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HAMBORNER REIT AG
Goethestraße 45
47166 Duisburg
Deutschland
Internet:www.hamborner.de
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2357936 01.07.2026 CET/CEST

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