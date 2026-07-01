EQS-DD: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Dr. Wolfgang Porsche, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.07.2026 / 18:29 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Wolfgang Nachname(n): Porsche

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

b) LEI

529900EWEX125AULXI58

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PAG9113

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 43,90 EUR 43.900,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 43,9000 EUR 43.900,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt MIC: XFRA

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Deutschland Internet: https://www.porsche.com/international/

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