EQS-DD: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Dr. Wolfgang Porsche, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.07.2026 / 18:29 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Wolfgang
|Nachname(n):
|Porsche
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
b) LEI
|529900EWEX125AULXI58
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000PAG9113
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|43,90 EUR
|43.900,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|43,9000 EUR
|43.900,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Frankfurt
|MIC:
|XFRA
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105880 01.07.2026 CET/CEST
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