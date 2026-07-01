EQS-DD: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Dr. Wolfgang Porsche, Kauf

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Thema: E-MobilitätLuxusgüter
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.07.2026 / 18:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Wolfgang
Nachname(n):Porsche

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

b) LEI

529900EWEX125AULXI58 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PAG9113

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
43,90 EUR43.900,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
43,9000 EUR43.900,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt
MIC:XFRA

01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://www.porsche.com/international/
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105880 01.07.2026 CET/CEST

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