EQS-DD: Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.07.2026 / 16:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verve Group Media SE: Bodhivas GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name: Verve Group Media SE

b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts: Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte

26.06.2026 Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra (XETR) EUR 1,45 40.000 58.000,00 Nasdaq First North (XSTO) SEK 16,07 71.519 1.149.684,00 Aggregiert Währung Preis je Aktie Anzahl Aktien Volumen Xetra (XETR) EUR 1,45 40.000 58.000,00 Nasdaq First North (XSTO) SEK 16,07 71.519 1.149.684,00

e) Datum des Geschäfts

26.06.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA / Nasdaq First North

MIC: XETR / XSTO

01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Verve Group SE Humlegårdsgatan 19 A, 11446 Stockholm Schweden Internet: www.verve.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105876 01.07.2026 CET/CEST