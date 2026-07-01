EQS-News: Basecamp Research integriert die Modelle von EDEN zur Entwicklung von Antibiotika und Impfstoffen in Claude Science

EQS-News: Basecamp Research / Schlagwort(e): Produkteinführung

Basecamp Research integriert die Modelle von EDEN zur Entwicklung von Antibiotika und Impfstoffen in Claude Science



01.07.2026 / 10:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dank der Integration der EDEN-Modelle von Basecamp Research können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun mithilfe von Claude Science wirksame Antibiotika entwickeln und Impfstoffziele zügig priorisieren.

LONDON und CAMBRIDGE, Mass., 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Basecamp Research gab heute bekannt, dass seine EDEN-Modelle zur Entwicklung von Antibiotika und zur Vorhersage von Impfstoffzielen nun über Claude verfügbar sind, einschließlich Claude Science, der KI-Workbench von Anthropic für die Life-Sciences-Forschung. Forschende können nun über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche innerhalb weniger Minuten Wirkstoffkandidaten generieren und priorisieren.

Basecamp Research Logo

Durch die Kombination von Claudes Schlussfolgerungen mit den biologischen Designfähigkeiten von EDEN können Forschende nun direkt von einem Ziel zu einer Auswahlliste leistungsstarker Antibiotika- oder Impfstoffkandidaten gelangen. Diese Funktion ist in Claude.ai, Claude Desktop, Claude Mobile, Claude Code, Cowork und Claude Science über das Connector-Verzeichnis von Anthropic verfügbar.

Die Welt braucht neue Antibiotika

Arzneimittelresistente Infektionen spielen bei fast 5 Millionen Todesfällen pro Jahr eine Rolle, doch die Pharmaindustrie hat sich weitgehend aus der Entwicklung von Antibiotika zurückgezogen. Es besteht ein dringender Bedarf an neuen Antibiotika, insbesondere für jene Krankheitserreger, die sich in Ländern mit geringerem Einkommen am schnellsten ausbreiten, wo der Zugang zu Medikamenten der letzten Wahl am schwierigsten ist.

„Seit Milliarden von Jahren produzieren Mikroben Antibiotika und entwickeln Resistenzen gegeneinander", sagte Glen Gowers, Mitbegründer und Geschäftsführer von Basecamp Research. „EDEN hat aus dieser Geschichte gelernt, und nun können Forscher auf der ganzen Welt dank Claude innerhalb von Minuten – und nicht erst nach Jahren – erfolgreiche neue Antibiotika entwickeln."

In Zusammenarbeit mit Forschenden der University of Pennsylvania hat Basecamp Research nachgewiesen, dass 97 % der von EDEN entwickelten antibiotischen Peptide bei Laboruntersuchungen gegen die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als vorrangig eingestuften Krankheitserreger wirksam sind. Der Fleming-Preisträger und Presidential Associate Professor César de la Fuente leitete die Arbeit derMachine Biology Group der UPenn.

Ein Kandidat, EDEN-7, wurde an Mäusen getestet, die mit multiresistentem Acinetobacter baumannii infiziert waren – einem Erreger, der weltweit mit Ausbrüchen in Krankenhäusern in Verbindung gebracht wird – und zeigte eine Wirksamkeit in derselben Größenordnung wie ein Reserveantibiotikum, obwohl er im „Zero-Shot"-Verfahren entwickelt wurde, was bedeutet, dass das Modell ihn ohne anschließende Optimierung oder iterative Anpassung erzeugt hat.

„Diese Zusammenarbeit zeigt, wie bahnbrechende biologische Grundmodelle mit einer strengen experimentellen Validierung kombiniert werden können, um die Entdeckung neuer Antibiotika zu beschleunigen", sagte de la Fuente. „Antimikrobielle Resistenzen stellen eine der größten existenziellen Bedrohungen für die Menschheit dar, und Kooperationen wie diese zwischen Wissenschaft und Industrie sind von entscheidender Bedeutung."

Impfstoffziele innerhalb von Minuten finden

Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen einen neu auftretenden Erreger ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Welcher Teil des Erregers als Ziel ausgewählt wird, wird oft empirisch ermittelt, was monatelange Laborarbeit erfordern kann. Diese Verzögerung kostet oft Menschenleben.

Das Impfstoffentwicklungsmodell von EDEN ermittelt, welche Proteine am ehesten eine schützende Immunantwort auslösen, und übertrifft damit vergleichbare Modelle auf genomischer Basis. Durch die Integration in Claude können Forschende ein Problem in einfacher Sprache beschreiben und Claude damit beauftragen, anhand der genetischen Sequenz des Erregers einen Priorisierungs-Workflow durchzuführen. Dadurch lässt sich der Forschungsaufwand pro Erreger von mehreren Wochen auf ein einziges Gespräch reduzieren.

Eine sich vertiefende Zusammenarbeit

„Die Antibiotikakrise und der Bedarf an neuen Impfstoffen sind zwei der wichtigsten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit unserer Zeit", sagte Jonah Cool, Leiter des Bereichs Life Sciences Partnerships and Deployment bei Anthropic. „Durch die Verfügbarkeit von EDEN über Claude Science steht Forschenden eine neue Möglichkeit zur Verfügung, Behandlungsansätze für einige der gefährlichsten Krankheitserreger der Erde zu erforschen und zu priorisieren."

Basierend auf dem weltweit größten biologischen Datensatz

Die meisten biologischen KI-Modelle werden anhand einer begrenzten Auswahl gut erforschter Organismen trainiert – jener, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits katalogisiert haben. EDEN hingegen wird anhand von BaseData trainiert, der größten, am schnellsten wachsenden und informationsreichsten biologischen Datenbank der Welt.

Um diese Datenbank aufzubauen, hat Basecamp Research Expeditionen an über 200 Orte in mehr als 30 Ländern durchgeführt und dabei Proben an den Orten entnommen, an denen das Leben am außergewöhnlichsten und am wenigsten erforscht ist, darunter Thermalquellen, Tiefseesedimente, Polareis und abgelegene Hochplateaus. Während dieses Prozesses hat das Unternehmen mehr als eine Million der Wissenschaft bisher unbekannte Arten dokumentiert. Das Ergebnis sind über 10 Milliarden neue Gene und etwa das Zehnfache des Gesamtumfangs aller öffentlich zugänglichen Datenbanken zusammen.



Basecamp Research möchte BaseData in den nächsten zwei Jahren im Rahmen des Trillion Gene Atlas um das 100-Fache erweitern. Dabei handelt es sich um eine Partnerschaft mit Anthropic, NVIDIA, PacBio und Ultima Genomics, deren Ziel es ist, Genomdaten im Umfang von einer Billion Genen für die KI-gestützte Wirkstoffforschung zu generieren.

Vielfalt ist der Motor für die Leistungsfähigkeit von EDEN bei einer Vielzahl von Aufgaben. Jede Probe wird im Rahmen von Vereinbarungen über die informierte Einwilligung und den Vorteilsausgleich entnommen, damit die Länder und Gemeinschaften, die diese biologische Vielfalt bewahren, an dem dadurch geschaffenen Wert teilhaben können. Jede Sequenz lässt sich dabei auf eine von Hunderten länderspezifischer Genehmigungen zurückverfolgen. Auf diese Weise fließt ein Teil der Einnahmen an das Land und die Gemeinde zurück, aus denen die Daten ursprünglich stammen, wodurch ein Standard für die Datenherkunft gesetzt wird, den der Rest der Branche bislang noch nicht erreicht hat.

Informationen zu Basecamp Research

Basecamp Research widmet sich der Lösung zentraler Herausforderungen im Gesundheitswesen und den Biowissenschaften durch die Erforschung von Beyond Known Biology™. Das Unternehmen trainiert wegweisende KI-Modelle auf Basis von BaseData, dem weltweit größten biologischen Datensatz, der im Rahmen von Partnerschaften mit mehr als 200 Organisationen in über 30 Ländern zusammengestellt wurde. Basecamp Research entwickelt eine Pipeline von Therapeutika und arbeitet weltweit mit Partnern aus der Industrie und der Wissenschaft zusammen, um die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika zu beschleunigen.

BaseData™, Beyond Known Biology™, EDEN-GLM™ und aiPGI™ sind Marken und Technologien von Basecamp Research.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/3002092/Basecamp_Research_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/basecamp-research-integriert-die-modelle-von-eden-zur-entwicklung-von-antibiotika-und-impfstoffen-in-claude-science-302815630.html

01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2357918 01.07.2026 CET/CEST