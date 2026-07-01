EQS-News: CMC Markets wird Hauptpartner des Premier-League-Klubs Everton FC

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CMC Markets wird Hauptpartner des Premier-League-Klubs Everton FC



01.07.2026 / 09:02 CET/CEST

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CMC Markets wird Hauptpartner des Premier-League-Klubs Everton FC

Frankfurt am Main, 1. Juli 2026 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.com), ein im FTSE 250 gelistetes Unternehmen und weltweit tätiger Multi-Asset-Finanzdienstleister, ist eine mehrjährige Hauptpartnerschaft mit dem Everton FC eingegangen. Damit investiert CMC Markets gezielt in einen der traditionsreichsten Vereine der englischen Premier League.

Die Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung von CMC Markets: von einem auf Trading spezialisierten Unternehmen hin zu einem globalen Finanzdienstleister, der langfristig orientierte Anleger, aktive Trader und institutionelle Kunden mit Lösungen in den Bereichen Investment, Trading und Vermögensmanagement unterstützt.

Als Hauptpartner wird CMC Markets künftig als Trikotsponsor der Herren-, Damen- und U21-Mannschaften des Everton FC auf den Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots präsent sein. Zudem wird die Marke während der gesamten Laufzeit der Partnerschaften auf den digitalen Kanälen der Vereine, an den Spieltagen im Stadion sowie bei zahlreichen Fan- und Sponsorenaktivitäten sichtbar sein.

Die Entscheidung von CMC Markets für die Partnerschaft mit dem Everton FC basiert auf gemeinsamen Werten und einer ähnlichen Identität. Den Verein verbindet eine lange Tradition mit ehrgeizigen Zukunftsplänen. Er investiert nachhaltig in seine Weiterentwicklung und stärkt gleichzeitig die Bindung zu seinen Fans und den lokalen Gemeinschaften. Das Team steht damit für langfristige Ambitionen und kontinuierlichen Fortschritt – Werte, die eng mit der Entwicklung von CMC Markets als Unternehmen übereinstimmen.

Zum Leben erweckt wird die Partnerschaft über die Markenplattform „For The Passion“, die die Bedeutung von Leidenschaft, Überzeugung und langfristigem Engagement hervorhebt – Eigenschaften, die sowohl im Fußball als auch in der Welt der Finanzdienstleistungen entscheidend für nachhaltigen Erfolg sind.

Peter Cruddas, Gründer und Chief Executive Officer von CMC Markets:

„Fußball gehört zu den wenigen Leidenschaften im Leben, die Menschen ein Leben lang begleiten. Denn genau wie an den Finanzmärkten investiert man langfristig in seinen Verein. Fans leben für ihre Mannschaft, und wir bei CMC Markets leben für das Investieren. Diese Denkweise erkennen wir auch bei vielen unserer Kunden wieder. Sie sind loyal und streben mit Geduld, Widerstandsfähigkeit und Zuversicht nach langfristigem Erfolg.

Everton ist ein großartiger Verein mit einer stolzen Geschichte und einer tiefen Verwurzelung in seiner Gemeinschaft. Wir sind stolz darauf, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das unsere Werte, unsere Identität und unsere Leidenschaft teilt. Wir wünschen dem Everton FC für die kommenden Spielzeiten viel Erfolg.“

Ansprechpartner für die Presse:

Jeevan Randhawa, Corporate Communications

j.randhawa@cmcmarkets.com

Thomas Kranch, Kranch Media

+49 (0) 151 / 1200 2535

tk@kranch-media.de

Über CMC Markets

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ oder den Metatrader 4 (kurz „MT4“) zu traden. Anleger können als CFDs über 12.000 verschiedene Werte handeln, darunter Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Krypto-/Währungspaare. Für institutionelle Partner steht eine breite Palette an Firmenkonten, API-, White- oder Grey-Label-Lösungen zur Verfügung. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/.



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