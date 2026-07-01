EQS-News: flatexDEGIRO übersteigt 100 Milliarden Euro an Securities under Custody

EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO übersteigt 100 Milliarden Euro an Securities under Custody



01.07.2026 / 09:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Unternehmensnachrichten / Frankfurt am Main, 1. Juli 2026

flatexDEGIRO übersteigt 100 Milliarden Euro an Securities under Custody

Frankfurt am Main, 1. Juli 2026. flatexDEGIRO, einer der führenden Online-Broker Europas, hat die Marke von 100 Milliarden Euro an Kundenwertpapieren (ohne Cash-Bestände) überschritten und damit einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung erreicht.

Der Meilenstein spiegelt ein Jahrzehnt immensen Wachstums über alle wichtigen Finanzkennzahlen hinweg wider. Im gleichen Zeitraum hat flatexDEGIRO seine Marktposition, Kundenbasis und Ertragskraft deutlich ausgebaut:

3,5 Millionen Kundenkonten (+1.650 %)

über 100 Milliarden Euro Assets under Custody (+1.000 %)

560 Millionen Euro Umsatz (+489 %)

160 Millionen Euro Nettogewinn (+1.201 %)

Diese Entwicklung unterstreicht die starke Position des und die zunehmende Bedeutung privater Anleger an den Kapitalmärkten.

In den vergangenen Jahren hat flatexDEGIRO seine Präsenz in Europa stetig erweitert und dabei breiten Marktzugang mit effizienter und transparenter Preisgestaltung kombiniert. Das Wachstum wurde getragen von einer stets wachsenden Kundenbasis, wachsender Kundenaktivität, steigender Profitabilität sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform.

Oliver Behrens, CEO von flatexDEGIRO, erklärt: „Mehr als 100 Milliarden Euro an Kundenwertpapieren zu erreichen, ist ein bedeutender Meilenstein für flatexDEGIRO. Er spiegelt das Vertrauen unserer Kunden sowie die konsequente Umsetzung unserer Strategie über viele Jahre hinweg wider.

Über die Jahre haben wir eine der führenden Plattformen Europas für den Vermögensaufbau geschaffen. Wenn Menschen beginnen, ihre finanzielle Zukunft ernst zu nehmen, wenden sie sich zunehmend den Kapitalmärkten zu, und viele entscheiden sich dabei für flatexDEGIRO als vertrauensvollen Partner. Unser Erfolg ist eng mit dem Erfolg unserer Kunden verknüpft: Je effektiver sie langfristig Vermögen aufbauen, desto erfolgreicher werden wir.

Da die Beteiligung von Privatanlegern an den Kapitalmärkten in ganz Europa weiterhin unter ihrem Potenzial liegt, sehen wir erhebliche Möglichkeiten, unsere Kundenbasis, unser verwaltetes Vermögen und unsere Erträge in den kommenden Jahren weiter auszubauen."

Mit seiner skalierbaren Plattform, einer starken Kundenbasis und dem kontinuierlichen Fokus auf Effizienz und Produktentwicklung will flatexDEGIRO seine Position als führende europäische Plattform für den Vermögensaufbau weiter stärken.

Pressekontakt

Achim Schreck +49 (0) 69 450001 1700

Head of IR & Corporate Communications

achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker +49 (0) 160 3064 404

Executive Director Investor Relations

laura.hecker@flatexdegiro.com

Paul Wolter +49 (0) 151 70 11 19 89

Executive Director Public Relations

paul.wolter@flatexdegiro.com



flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außer-börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO SE

Omiturm, Grosse Gallusstrasse 16-18

D-60312 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: flatexDEGIRO SE Omniturm, Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 0 E-Mail: ir@flatexdegiro.com Internet: www.flatexdegiro.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2357860

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2357860 01.07.2026 CET/CEST