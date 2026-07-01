EQS-News: HSBC-Urgestein verstärkt Punica Invest als Managing Director

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HSBC-Urgestein verstärkt Punica Invest als Managing Director



01.07.2026 / 09:50 CET/CEST

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Olaf Riemer übernimmt den Vertrieb in der Region Ost und Mitte und stärkt die regionale Präsenz vom Standort Berlin aus.

Berlin/Hamburg, 1. Juli 2026 – Die Punica Invest GmbH baut ihr Vertriebsteam weiter aus: Zum 1. Juli 2026 verstärkt Olaf Riemer als Managing Director die gemeinsame Vertriebsorganisation von Aramea Asset Management und HANSAINVEST. Vom Standort Berlin aus verantwortet er künftig den Vertrieb im östlichen und mittleren Deutschland. Gleichzeitig wird er als Key-Accounter auch für Adressen außerhalb der Region zuständig sein, die er bei seinem alten Arbeitgeber seit vielen Jahren betreuen durfte.

Mit Riemer gewinnt Punica Invest einen ausgewiesenen Vertriebsexperten mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Wholesale- und institutionellen Kunden. Er ergänzt das bestehende Team um die Managing Directors Stephan Lipfert, Lutz Bode und Herbert Dietz.

„Wir freuen uns, dass wir mit Olaf Riemer einen sehr erfahrenen und ausgesprochen gut vernetzten Kollegen dazu gewinnen konnten. Er kennt nicht nur die Bedürfnisse unserer Investorinnen und Investoren, sondern ist auch in der Region tief verwurzelt. Mit dem Neuzugang bauen wir unsere Präsenz vor Ort aus und können Kunden in der Region künftig noch enger begleiten sowie den Zugang zu Key-Accounts in Deutschland ausbauen“, erläutert Stephan Lipfert, Geschäftsführender Gesellschafter der Punica Invest, der zuvor auch die Region Ost verantwortete.

Olaf Riemer kommt von HSBC Asset Management (Deutschland), wo er seit 2007 – also knapp zwei Jahrzehnte – als Director und Senior Relationship Manager im Bereich Wholesale & Institutional Business tätig war. In dieser Funktion betreute er ein breites Spektrum an Kundengruppen, darunter Versicherer, unabhängige Vermögensverwalter, Finanzvertriebe, IFA/Pools sowie Banken, und entwickelte kundenspezifische Produkt- und Anlagekonzepte. Zudem rief er die Roadshow „Best for Finance“ ins Leben.

„Nach fast zwanzig Jahren bei einem internationalen Großkonzern und den tollen Erfahrungen, die ich dort sammeln konnte, freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung in einer kleinen, dynamischen Struktur“, so Riemer. Ganz ins kalte Wasser würde er dabei nicht springen, schließlich kenne er alle handelnden Personen bei Punica Invest seit vielen Jahren. Riemer ist Diplom-Ökonom der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ergänzend absolvierte er eine Ausbildung zum Investment Consultant sowie zum Qualified Portfolio Manager der European Business School / Deutsche Börse AG.

Über Punica Invest

Punica Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der Aramea Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Als Multi-Boutiquen-Plattform bündelt Punica Invest die Stärken beider Häuser und bietet Investoren ein breites Spektrum ausgewählter Investmentlösungen.

Pressekontakt

Ronny Wagner, Leitung Marketing & PR

Punica Invest GmbH

info@punica-invest.de / +49 (0)40 866 488 0

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