EQS-News: naoo AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2026

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naoo AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2026



01.07.2026 / 08:00 CET/CEST

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Alle Anträge an der Generalversammlung 2026 wurden einstimmig angenommen

Forvis Mazars als revisionsstelle für 2026 bestätigt

Zug/Zürich, 01. Juli 2026 – Auf der gestrigen ordentlichen Generalversammlung der naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN; CH1323306329; WKN: A40NNU), Betreiberin einer AI-powered Social Discovery, Activation & Commerce Platform, haben die Aktionärinnen und Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrats einstimmig angenommen. Vom gesamten Aktienkapital von CHF 5'561'277 waren 54.33 % vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Konzernabschluss 2025 nach IFRS. Dieser weist für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresgewinn von CHF 334'000 aus.

Zudem genehmigte die Generalversammlung die Verwendung des Bilanzgewinns gemäss statutarischer Jahresrechnung der naoo AG.

Des Weiteren erteilten die Aktionärinnen und Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung. Michel Pola wurde als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt und nahm die Wahl an.

Für das Geschäftsjahr 2026 wurde FORVIS MAZARS SA, Zweigniederlassung Zürich, als Revisionsstelle bestätigt.

Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.

Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.

naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10

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