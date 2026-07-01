EQS-News: Nemetschek Group schließt Übernahme von HCSS erfolgreich ab

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Nemetschek Group schließt Übernahme von HCSS erfolgreich ab



01.07.2026 / 09:01 CET/CEST

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Nemetschek Group schließt Übernahme von HCSS erfolgreich ab

Durch die Übernahme und Integration von HCSS in das Segment Build & Construct entsteht ein weltweites Powerhouse für KI-gestützte Bau- und Technologielösungen

Kombination führender Anbieter in komplementären Bautechnologie-Segmenten erschließt signifikante Marktpotenziale und stärkt KI-Kompetenz

Thoma Bravo wird Minderheitsgesellschafter im Build-&-Construct-Segment und unterstreicht damit sein großes Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Geschäfts

München, 1. Juli 2026 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein weltweit führender vertikaler Anbieter von KI-gestützten Softwarelösungen für die AEC/O- und Medienbranche, gab heute den Abschluss der Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists, LLC (HCSS) von Thoma Bravo mit Wirkung zum 1. Juli 2026 bekannt.

Das Unternehmen HCSS, gegründet 1986 mit Hauptsitz in Sugar Land, Texas, ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den stark wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika. HCSS unterstützt mehr als 4.000 Kunden und beschäftigt über 550 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erzielte HCSS einen Umsatz in Höhe von rund 215 Millionen US-Dollar, ein ARR-Wachstum (Annual Recurring Revenue - jährlich wiederkehrende Umsätze) von rund 21% und eine EBITDA-Marge von etwa 40 %.*

HCSS gehört nun neben den branchenführenden Marken Bluebeam, GoCanvas (inkl. SiteDocs) und Nevaris zum Segment Build & Construct der Nemetschek Group. Das kombinierte Segment bietet ein breites Portfolio, das den gesamten Lebenszyklus des Bauwesens abdeckt und das adressierbare Marktpotenzial des Segments Build & Construct bis zum Jahr 2028 auf geschätzte 12 Milliarden US-Dollar erheblich erweitert. Mit der fundierten industriespezifischen Fachkompetenz und den proprietären Daten von HCSS in Kombination mit den KI-Fähigkeiten von Nemetschek ist das Build-&-Construct-Segment sehr gut positioniert, um die KI-gestützte Transformation in den Bereichen Infrastruktur und Bauwesen voranzutreiben.

Die Transaktion erschließt erhebliche Synergiepotenziale durch erweiterte Cross-Selling- und Vertriebsmöglichkeiten, eine verbesserte Vernetzung der Workflows zwischen Büro und Baustelle sowie beschleunigte KI-basierte Innovationen über das gesamte Portfolio. Die Nemetschek Group beabsichtigt, das HCSS-Portfolio über Nordamerika hinaus auf wichtige internationale Märkte auszuweiten und so das große Wachstumspotenzial des weltweiten Infrastruktursektors zu erschließen, der unter anderem von umfangreichen öffentlichen Investitionen profitiert.

Im Rahmen der Transaktion hat Thoma Bravo Anteile am Segment Build & Construct erhalten und hält als Minderheitsgesellschafter rund 28 %, während die Nemetschek Group rund 72 % behält. Zudem hat die Nemetschek Group sämtliche bestehende Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanziert, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung der Nemetschek Group um rund 450 Millionen Euro führt. Die Nemetschek Group wird weiterhin als vollständig integrierter Konzern geführt. Das Segment Build & Construct bleibt ein integraler Bestandteil des Konzerns und wird weiterhin von der Nemetschek Group gesteuert, kontrolliert und vollständig konsolidiert. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die Aktionärsstruktur der Nemetschek SE.

„Der heutige Tag markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Nemetschek Group und für die gesamte Bausoftwarebranche“, sagte Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. Mit HCSS, das nun Teil unseres Konzerns ist, haben wir ein wirklich einzigartiges und führendes Technologie- und KI-Powerhouse für die Bauindustrie geschaffen. HCSS bringt herausragende Technologie, einen äußerst loyalen und kontinuierlich wachsenden Kundenstamm sowie tiefgehende Expertise im Infrastrukturbereich mit, die unsere bestehenden Stärken perfekt ergänzt. Damit schaffen wir uns eine einzigartige Positionierung, Kunden entlang des gesamten Baulebenszyklus zu unterstützen, Innovationen zu beschleunigen und die großen Chancen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu nutzen. Wir heißen das gesamte HCSS-Team herzlich in der Nemetschek Group willkommen.“

* Die Zahlen basieren auf US-GAAP auf Standalone-Basis, bereinigt um außerordentliche, nicht operative Effekte und vor etwaigen zukünftigen Konsolidierungseffekten.

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein führender weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln – über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7 Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Gegründet 1963 von Professor Georg Nemetschek, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.000 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation.

Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDAX gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.

Über HCSS

HCSS ist der führende Anbieter von Baumanagementsoftware, die darauf ausgelegt ist, Büro und Baustelle über den gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur- und Tiefbauprojekten hinweg zu verbinden. Das 1986 gegründete Unternehmen hat sich als Marktführer der Branche etabliert und bietet eine umfassende Plattform zur Steigerung der Produktivität, Optimierung der Kommunikation und Verbesserung von Projektergebnissen. Die Plattform von HCSS deckt alle Aspekte von Tiefbau- und Infrastrukturprojekten ab – von der Vorprojektphase bis zum Projektabschluss. Zu den angebotenen Lösungen zählen Kalkulation, Jobkostenrechnung, Projektmanagement, Arbeitssicherheit und Flottenmanagement. Durch die zentrale Bündelung von Projektdaten stellt HCSS sicher, dass alle Beteiligten in Echtzeit Zugang zu relevanten Informationen haben – für fundiertere Entscheidungen und eine reduzierte Fehler- und Nacharbeitsquote. Mit einem rund um die Uhr verfügbaren Support und einem bewährten 90-Tage-Implementierungsprozess hat HCSS die Betriebsabläufe von mehr als 4.000 Unternehmen mit Umsätzen zwischen 1 Mio. USD und mehreren Milliarden USD in den USA und Kanada verbessert. Die Lösungen von HCSS werden bei einigen der weltweit bekanntesten Projekte eingesetzt; die Kunden von HCSS gewinnen heute 75% der Aufträge in 50 Märkten des US-Verkehrsministeriums und erstellen 40% mehr Angebote als ihre Wettbewerber. Weitere Informationen finden Sie unter hcss.com. HCSS ist Teil der Nemetschek Group.

Kontakt:

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VP Investor Relations & Corporate Communication

NEMETSCHEK SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

P: +49 89 540459-250

M: +49 175 7211197

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