EQS-News: Neue Führungsspitze bei Rubean tritt ihren Dienst an

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EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Personalie/Umsatzentwicklung
Neue Führungsspitze bei Rubean tritt ihren Dienst an

01.07.2026 / 08:30 CET/CEST
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Neue Führungsspitze bei Rubean tritt ihren Dienst an Stephan Kück neben Jochen Pielage neuer Co-CEO Ausbau des Vertriebs zur Wahrnehmung erheblicher Wachstumschancen  München, den 1. Juli 2026. Am heutigen Tage hat das neue Führungsduo des stark wachsenden FinTech-Unternehmens Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) seinen gemeinsamen Dienst angetreten. Neu an Bord ist Stephan Kück, vormals CEO der Computop Paygate GmbH, einem der führenden deutschen Payment Service Provider. Kück wird gemeinsam mit Jochen Pielage das Unternehmen als Co-CEO führen, und dabei für den Vertrieb und den wachsenden Umsatz zuständig sein.
 
„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und vor allem darauf, dass Rubean nun verstärkt seine enormen Chancen im Markt wahrnehmen kann“, sagt Pielage. „Aus bereits längerer Zusammenarbeit von Computop und Rubean kenne ich das Unternehmen sehr gut und freue mich darauf, das bereits deutliche Wachstum weiter auszubauen“, sagt Kück.
 
Rubean  ersetzt die klassischen Kartenlesegeräte, auf denen man als Kunde beim Händler bezahlt, als Software-App (SoftPOS).. Damit ermöglicht Rubean für kleine und große Händler, für die Gastronomie, die Zulieferdienste und weitere Handelsunternehmen die bargeldlose und mobile Entgegennahme von Zahlungen ohne zusätzliche Hardware und ist damit bereits in Deutschland und Spanien führend. In vielen weiteren europäischen Ländern, wie der Schweiz, Niederlande, oder Großbritannien ist Rubean mit der Unterstützung großer Banken und Zahlungsdienstleister bereits der Markteintritt gelungen. Das gleiche gilt für Nord- und Südamerika.
 
Der frühere Vertriebsvorstand Dr. Hermann Geupel bleibt dem Unternehmen als Vertriebsdirektor für die DACH-Region erhalten.
 
Rubean plant den weiteren Ausbau des Vertriebs sowie die Intensivierung der bereits bestehenden Partnerschaften mit den genannten Instituten  Zur Finanzierung erwägt das Unternehmen Kapitalmaßnahmen.

Über Rubean:  Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile SoftPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Handelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige SoftPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in großen Installationen in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com

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Jörg Bretschneider
Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg
+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40
presse@german-communications.com
 
Rubean AG     
Jochen Pielage     
Kistlerhofstr. 168, D-81379 München 
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jochen.pielage@rubean.com

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