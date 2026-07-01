EQS-News: OLB stellt Kontinuität im Vorstand nach personellen Veränderungen sicher / Christophe Jéhan übernimmt Verantwortungsbereiche von Marc Ampaw übergangsweise

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OLB stellt Kontinuität im Vorstand nach personellen Veränderungen sicher / Christophe Jéhan übernimmt Verantwortungsbereiche von Marc Ampaw übergangsweise



01.07.2026 / 18:55 CET/CEST

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PRESSE-INFORMATION

Oldenburg, 1. Juli 2026

OLB stellt Kontinuität im Vorstand nach personellen Veränderungen sicher

Christophe Jéhan übernimmt Verantwortungsbereiche von Marc Ampaw übergangsweise

Der Chief Investment Officer der OLB, Marc Ampaw, ist zu Ende Juni 2026 im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der Oldenburgischen Landesbank AG ausgeschieden. Die Verantwortung für seine bisherigen Ressorts übernimmt übergangsweise Christophe Jéhan, Chief Executive Officer der OLB.

Im Zuge weiterer Gespräche über die künftige Führungsstruktur und strategische Entwicklung der OLB kamen Marc Ampaw und der Aufsichtsrat gemeinsam zu dem Schluss, die ursprünglich vorgesehene Erweiterung seines Verantwortungsbereichs nicht weiterzuverfolgen. Vor diesem Hintergrund vereinbarten beide Seiten einen geordneten Übergang, der die nachhaltige Entwicklung der Bank sowie eine verlässliche Unternehmensführung bestmöglich gewährleistet.

Christophe Jéhan, Chief Executive Officer der OLB, erklärt: „Marc hat maßgeblich zum Erfolg der OLB beigetragen und wichtige Impulse für unseren Integrationsprozess gesetzt. Der Übergang wurde sorgfältig vorbereitet, und unsere Teams sind hervorragend aufgestellt, um die nächste Phase unserer Entwicklung erfolgreich voranzutreiben. Unser Fokus bleibt unverändert: Stabilität und Kontinuität sicherzustellen und nachhaltige Werte für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden sowie alle weiteren Stakeholder zu schaffen.“

Marc Ampaw sagt: „Es war mir eine große Ehre, die Transformation der OLB in den vergangenen Jahren mitgestalten und mit so engagierten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und überzeugt, dass die Bank hervorragend für ihre nächste Entwicklungsphase aufgestellt ist. Dem gesamten Team wünsche ich weiterhin viel Erfolg.“

Der Übergang wurde bereits im Vorfeld sorgfältig vorbereitet und wird nun geordnet umgesetzt.

Die betroffenen Geschäftsbereiche werden ihre Tätigkeit ohne Unterbrechung fortführen. Die OLB bleibt konsequent auf die Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden, ihre ausgewiesene fachliche Expertise sowie die Umsetzung ihrer strategischen Prioritäten ausgerichtet. Auch die Integration mit der TARGOBANK verläuft planmäßig und unterstützt das langfristige Ziel, eine der führenden Universalbanken Deutschlands und eine neue starke Kraft im deutschen Bankenmarkt zu schaffen.

Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas.

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