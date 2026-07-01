EQS-News: OLB verstärkt Führungsteam um nächste Wachstumsphase einzuläuten

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OLB verstärkt Führungsteam um nächste Wachstumsphase einzuläuten



01.07.2026 / 19:00 CET/CEST

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PRESSE-INFORMATION

Oldenburg, 1. Juli 2026

OLB verstärkt Führungsteam um nächste Wachstumsphase einzuläuten

Aufsichtsrat bestellt Dr. Andreas Houben in den Vorstand der Bank

Neue Rollen geplant für Risikovorstand Chris Eggert und Generalbevollmächtigten Christian Bessenroth

Annett Daldrup zur neuen Generalbevollmächtigten ernannt

Der Aufsichtsrat der OLB hat Dr. Andreas Houben nach erfolgter Einbindung der Aufsichtsbehörden per 1. Juli 2026 in den Vorstand der Bank bestellt. Er verantwortet als Chief Sales Officer das Privatkundengeschäft, den zentralen und digitalen Vertrieb und Marketing sowie Produktmanagement und Digital Banking, zusätzlich übernimmt er für den Moment die Verantwortung des Chief Operating Officer mit den Bereichen Operations, Project Management Office und Informationstechnologie. Damit stellt die OLB Kontinuität in der Führung sicher und schafft zugleich die Voraussetzungen, die weitere Integration und Entwicklung der Bank konsequent voranzutreiben.

„Ich kenne Andreas seit vielen Jahren und schätze seine fachliche Kompetenz, seinen strategischen Weitblick und seine ausgeprägte Kundenorientierung sehr. Er bringt umfassende Erfahrung in Vertrieb, Produktmanagement und Marketing mit und hat in den vergangenen Monaten bereits maßgeblich zur erfolgreichen Integration unserer Bank beigetragen. Ich freue mich sehr, dass er nun das Management-Team verstärkt. Gemeinsam werden wir die Weiterentwicklung der OLB konsequent vorantreiben und unsere Position als leistungsstarke Universalbank stärken“, sagt Christophe Jéhan, CEO der OLB.

Seit Anfang Januar 2026 war Dr. Andreas Houben Generalbevollmächtigter der OLB. Zuvor war er seit 2011 bei der TARGOBANK tätig. Nach Stationen als Bereichsdirektor Konto, Finanzierung und Karten, Ressortleiter Produkte und Marketing und Ressortleiter B2C Strategie baute er als Ressortleiter Customer Segment Management eine segmentorientierte Marketingorganisation zur Erschließung neuer strategischer Kundensegmente im Retail Banking der TARGOBANK auf. Als Prokurist der TARGOBANK war er zudem nicht nur Mitglied in verschiedenen internen Entscheidungsgremien der TARGOBANK, sondern vertrat diese auch in diversen externen Gremien und Verbänden. „Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen. Die OLB verfügt über eine starke Marktposition, engagierte Mitarbeitende und eine klare strategische Ausrichtung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Teams den Vertrieb weiterzuentwickeln, unsere Kundinnen und Kunden mit exzellenten Lösungen zu begeistern und die Integration innerhalb unserer Gruppe erfolgreich mitzugestalten“, sagt Dr. Andreas Houben, neues Vorstandsmitglied der OLB.

In Absprache mit den Aufsichtsbehörden wird Risikovorstand (Chief Risk Officer) Chris Eggert mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 die künftige Funktion des Chief Investment Officer (CIO) übernehmen, die eine enge Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden der Bank beinhaltet. Chris Eggert ist seit vielen Jahren an der starken Entwicklung der OLB beteiligt und mit den Kundenportfolios der Bank bestens vertraut. Mit dieser Ernennung stellt die OLB eine solide und nachhaltige Lösung für strategisch wichtige Geschäftsbereiche innerhalb des Segments Corporates & Diversified Lending sicher.

Für die Asset-basierten Finanzierungen im Segment Corporates & Diversified Lending hat die Bank bereits am 1. April 2026 Christian Bessenroth, Leiter Commercial Real Estate & International Diversified Lending, als Generalbevollmächtigten eingesetzt. Christian Bessenroth trat im Oktober 2021 in die OLB ein und spielte aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse im Bereich der Asset-Based-Finanzierungen eine entscheidende Rolle beim Aufbau einiger der erfolgreichsten Portfolios der OLB. Seine Ernennung zum CIO für die entsprechenden Geschäftsbereiche wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen.

Darüber hinaus hat die Bank Annett Daldrup zur neuen Generalbevollmächtigten ernannt. Sie wird parallel dazu weiterhin als Generalbevollmächtigte der TARGO Deutschland GmbH tätig sein. In ihrer Funktion bei der OLB wird Annett Daldrup an Chris Eggert berichten und in Fragen des Risikomanagements mitwirken. Annett Daldrup war im Januar 2025 zur TARGOBANK gekommen als Credit Officer Corporate Lending und Ressortleiterin Kreditrisikomanagement Firmenkunden. Mit ihrer langjährigen Expertise im Kredit- und Risikomanagement bringt sie bewährte Prozesse und Best Practices aus der Gruppe in die Weiterentwicklung der OLB ein. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen die erfolgreiche Entwicklung der OLB weiter mitzugestalten. Unser Ziel bleibt es, nachhaltiges Wachstum mit einer konsequenten Kunden- und Risikoorientierung zu verbinden“, sagt Annett Daldrup, neue Generalbevollmächtigte der OLB. Ihre Ernennung spiegelt zudem die langfristige Strategie von OLB zur Führungskräfteentwicklung wider. Ihre Bestellung zur Risikovorständin ist zum 1. Oktober 2026 vorgesehen.

Jede künftige Ernennung in den Vorstand unterliegt den erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung durch die Europäische Zentralbank.

ChrisEggert

ChrisEggert

DrAndreasHouben

DrAndreasHouben

AnnettDaldrup

AnnettDaldrup

ChristianBessenroth

ChristianBessenroth

Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas.

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