EQS-News: „reconcept CHF Green Energy Bond Canada“ in Höhe von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig platziert

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„reconcept CHF Green Energy Bond Canada“ in Höhe von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig platziert



01.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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„reconcept CHF Green Energy Bond Canada“ in Höhe von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig platziert

Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

Qualität des Projektportfolios von reconcept Kanada durch langfristigen Stromabnahmevertrag bestätigt

Hamburg, 1. Juli 2026 – Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien, hat die Platzierung eines weiteren grünen Wertpapiers erfolgreich abgeschlossen. Der mit 6,25 % p.a. verzinste reconcept CHF Green Energy Bond Canada (ISIN: DE000A4DFJZ1) wurde in Höhe des maximalen Emissionsvolumens von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig gezeichnet. Die Vollplatzierung bestätigt nicht nur die hohe Nachfrage nach nachhaltigen Investmentlösungen in Schweizer Franken beziehungsweise vornehmlich im Schweizer Markt, sondern auch die strategische Entscheidung von reconcept, Investoren mit einem speziell auf ihre Währungs- und Anlagepräferenzen zugeschnittenen Angebot anzusprechen sowie die eigene Präsenz in diesem bedeutenden Finanzzentrum auszubauen.

Gezieltes Investmentangebot für den Schweizer Markt

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: „Mit unserer Debütanleihe in Schweizer Franken haben wir uns an Anlegende gerichtet, die gern auch außerhalb des Euros diversifizieren möchten. Gleichzeitig konnten wir in den vergangenen Jahren eine stetig wachsende Nachfrage aus der Schweiz nach nachhaltigen Geldanlagen beobachten. Die Vollplatzierung unseres reconcept CHF Green Energy Bond Canada zeigt, dass unsere Strategie, erstmals gezielt eine Fremdwährungsanleihe aufzulegen, aufgegangen ist. Gleichzeitig ist es ein Beleg für das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger sowohl in unser Geschäftsmodell als auch in den kanadischen Markt für Erneuerbare Energien. Kanada ist einer der Fokusmärkte von reconcept mit ausgezeichneten Perspektiven für Photovoltaik, Windenergie und Speicherlösungen.“

reconcept Kanada: Großes Potenzial für die Entwicklung Erneuerbarer Energien

Der Emissionserlös dient der Finanzierung von „Greenfield“-Projekten im Photovoltaik- und Windenergiebereich sowie von Energiespeicherlösungen in Kanada, vornehmlich in British Columbia, Alberta, Ontario und Atlantik-Kanada. Der kanadische Markt bietet aufgrund des steigenden Strombedarfs und des politischen Ziels, klimafreundliche Energieinfrastruktur auszubauen, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. reconcept verfügt dort seit 2014 über ein eigenes Projektentwicklungsteam am Standort Toronto, das mittlerweile eine Projektpipeline von rund drei Gigawatt in den Bereichen Photovoltaik, Windenergie und Batteriespeicher aufgebaut hat.

PPA für veräußertes Solarprojekt bestätigt Entwicklungskompetenz

Die hohe Qualität der kanadischen Projektpipeline von reconcept zeigt sich auch an einem kürzlich erreichten Meilenstein eines im Oktober 2025 an einen Investor veräußerten Solarprojekts in der Provinz Ontario. Das Projekt erhielt jüngst als eines von lediglich 14 Vorhaben einen Zuschlag für einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement) mit dem Systembetreiber der Provinz (IESO, Independant Electricity System Operator). reconcept begleitet das Projekt nach dem Verkauf weiter als Entwicklungspartner bis zur Baureife. Der erfolgreiche PPA-Zuschlag unterstreicht die Qualität der ursprünglichen Projektentwicklung und die Expertise von reconcept im kanadischen Markt.

Eckdaten des reconcept CHF Green Energy Bond Canada

Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 3,05 Mio. Schweizer Franken Platziertes Volumen 3,05 Mio. Schweizer Franken Kupon 6,25 % p.a. ISIN / WKN DE000A4DFJZ1 / A4DFJZ Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Schweizer Franken Valuta 1. September 2025 Laufzeit 5 Jahre: 1. September 2025 bis 1. September 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 1. März und 1. September eines jeden Jahres (erstmals am 1. März 2026) Rückzahlungstermin 1. September 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 1. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags Ab 1. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Es ist keine Einbeziehung in den Börsenhandel geplant. Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Über reconcept

Mit Gründung im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern im Bereich Erneuerbare Energien. reconcept entwickelt Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien. Wachstumspotenzial sieht reconcept außerdem in Südostasien. Finanziert wird die Projektentwicklung über die Emission eigener Anleihen. Gemeinsam mit mehr als 21.500 Anlegenden hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einem Investitionsvolumen von rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.



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