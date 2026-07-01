EQS-PVR: InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: InnoTec TSS AG
InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
01.07.2026 / 16:36 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|InnoTec TSS AG
|Straße, Hausnr.:
|Grunerstraße 62
|PLZ:
|40239
|Ort:
|Düsseldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|391200OUIDGMRWPH1L32
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
acting in concert
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dr. Gerson Link
Geburtsdatum: 05.08.1971
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|GLB GmbH
Grondbach GmbH
5. Datum der Schwellenberührung:
|25.06.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|40,08 %
|15,00 %
|40,08 %
|9.570.000
|letzte Mitteilung
|25,03 %
|0,00 %
|25,03 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005405104
|4.500
|3.831.256
|0,05 %
|40,03 %
|Summe
|3.835.756
|40,08 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Vorerwerbsrecht auf ISIN DE0005405104
|Ausübung ab 25.06.2026
|unbefristet
|Physisch
|1.435.501
|15,00 %
|Summe
|1.435.501
|15,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Dr. Gerson Link
|15,05 %
|15,00 %
|15,05 %
|-GLB GmbH
|25,01 %
|%
|25,01 %
|Dr. Gerson Link
|15,05 %
|15,00 %
|15,05 %
|-GLI Beteiligungsgesellschaft mbH
|30,00 %
|%
|30,00 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Es besteht ein Acting in Concert über insgesamt mehr als und rund 30 % der Stimmrechte, an dem Herr Link (über
GLB GmbH), die GLI Beteiligungsgesellschaft mbH und die Grondbach GmbH beteiligt sind. Eine Aggregation der
Stimmrechte und Instrumente erfolgt nicht, da sich die Instrumente auf Stimmrechte aus Aktien beziehen, die
bereits nach § 34 Abs. 2 WpHG auf Grund des a.i.c. zugerechnet werden.
Datum
|01.07.2026
01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|InnoTec TSS AG
|Grunerstraße 62
|40239 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.innotectss.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2358228 01.07.2026 CET/CEST
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