EQS-PVR: InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Es besteht ein Acting in Concert über insgesamt mehr als und rund 30 % der Stimmrechte, an dem Herr Link (über

GLB GmbH), die GLI Beteiligungsgesellschaft mbH und die Grondbach GmbH beteiligt sind. Eine Aggregation der

Stimmrechte und Instrumente erfolgt nicht, da sich die Instrumente auf Stimmrechte aus Aktien beziehen, die

bereits nach § 34 Abs. 2 WpHG auf Grund des a.i.c. zugerechnet werden.