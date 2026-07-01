EQS-PVR: InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: InnoTec TSS AG
InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

01.07.2026 / 16:36 CET/CEST
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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: InnoTec TSS AG
Straße, Hausnr.: Grunerstraße 62
PLZ: 40239
Ort: Düsseldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200OUIDGMRWPH1L32

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Reinhart Zech von Hymmen
Geburtsdatum: 23.02.1953

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Grondbach GmbH
GLB GmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
25.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 40,03 % 15,00 % 40,03 % 9.570.000
letzte Mitteilung 25,01 % 0,00 % 25,01 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005405104 0 3.830.585 0,00 % 40,03 %
Summe 3.830.585 40,03 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Vorerwerbsrecht auf ISIN DE0005405104 Ausübung ab 25.06.2026 unbefristet Physisch 1.435.501 15,00 %
      Summe 1.435.501 15,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Reinhart Zech von Hymmen % % %
Grondbach GmbH 40,03 % 15,00 % 40,03 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Es besteht eine Acting in Concert Vereinbarung über insgesamt mehr als und rund 30 % der Stimmrechte, an der
die Grondbach GmbH mit eigenen Stimmrechten (15%) beteiligt ist. Eine Aggregation der Stimmrechte und
Instrumente erfolgt nicht, da sich die Instrumente auf Stimmrechte aus Aktien beziehen, die bereits nach § 34 Abs.
2 WpHG auf Grund des Acting in Concert zugerechnet werden. 

Datum
01.07.2026


01.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InnoTec TSS AG
Grunerstraße 62
40239 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.innotectss.de

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