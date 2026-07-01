EQS-PVR: InnoTec TSS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Es besteht eine Acting in Concert Vereinbarung über insgesamt mehr als und rund 30 % der Stimmrechte, an der

die Grondbach GmbH mit eigenen Stimmrechten (15%) beteiligt ist. Eine Aggregation der Stimmrechte und

Instrumente erfolgt nicht, da sich die Instrumente auf Stimmrechte aus Aktien beziehen, die bereits nach § 34 Abs.

2 WpHG auf Grund des Acting in Concert zugerechnet werden.