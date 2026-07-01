Erster Bauabschnitt der Stromtrasse Suedlink fertig

SCHEESSEL (dpa-AFX) - Nach gut zwei Jahren Bauzeit ist der erste Abschnitt der Stromtrasse Suedlink fertiggestellt. In Scheeßel (Landkreis Rotenburg) wurde das erste Teilstück offiziell abgeschlossen, wie der Netzbetreiber Tennet mitteilte. Das 37 Kilometer lange Teilstück zwischen Scheeßel und der Grenze zum Landkreis Stade sei zudem der erste reine Erdkabelabschnitt. Vier Kabel wurden dafür im Boden verlegt.

Suedlink soll künftig über rund 700 Kilometer Gleichstrom zwischen dem Norden und dem Süden Deutschlands transportieren. Über die Leitung soll ab 2028 vor allem Strom aus Windparks im Norden zu Industriestandorten gelangen. Die Trasse werde erneuerbare Energie künftig dorthin bringen, wo sie gebraucht werde, sagte Tennet-Managerin Ina Kamps mit Blick auf den feierlichen Bauabschluss, zu dem auch Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer angekündigt war.

Minister: Suedlink soll Strompreise senken

"Der für die Entlastung aller Stromkunden so wichtige Suedlink kommt nun mit der Fertigstellung des ersten Teilstücks einen entscheidenden Schritt voran", sagte Meyer laut Mitteilung. Die Trasse sei ein Kernstück für ein klimaneutrales Deutschland und werde helfen, die Stromkosten in Deutschland deutlich zu verringern, so der Grünen-Politiker.

Mit dem Bau des nun fertiggestellten Abschnitts war im Frühjahr 2024 begonnen worden. In der Nähe von Zeven (Landkreis Rotenburg) starteten damals die ersten Tiefbauarbeiten, im Herbst 2024 wurden die ersten Kabel verlegt. Für das nun fertiggestellte Teilstück erfolgten 56 Spülbohrungen zur Unterquerung von Gewässern, Straßen und der Autobahn 1.

Insgesamt verläuft die Stromautobahn von Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Thüringen bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Erst vor wenigen Tagen war zwischen Wewelsfleth in Schleswig-Holstein und Wischhafen in Niedersachsen ein Tunnel zur Unterquerung der Elbe fertiggestellt worden./fjo/DP/stw