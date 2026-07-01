Eurozone

Preise steigen um knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für Juni im Schnitt einen Rückgang der Rate auf 3,0 Prozent erwartet.

Die Europäischen Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs hatten die Inflation in den vorangegangenen Monaten deutlich nach oben getrieben.

Im Vergleich zum Vormonat fiel das Preisniveau im Juni um 0,1 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,1 Prozent erwartet worden./jsl/la/jha/

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