EZB-Ratsmitglied Demarco: Zinsen nicht übereilt anheben

Sintra, 01. ⁠Jul (Reuters) - Angesichts des raschen Ölpreisrückgangs sollte die EZB aus Sicht des maltesischen Notenbankchefs Alexander Demarco mit Blick auf eine Zinserhöhung nicht übereilt agieren. "In einem solchen Umfeld nachlassenden Preisdrucks wäre es ratsam, mit geldpolitischen Maßnahmen nicht ‌zu überstürzt zu handeln", sagte das EZB-Ratsmitglied am Rande des Forums der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra zu Reuters. Gründe für vorgezogene ⁠Zinserhöhungen wären ⁠aus seiner Sicht etwa steigende Lohnforderungen oder Zweitrundeneffekte - also Folgewirkungen, mit denen sich die Inflation immer weiter in der Wirtschaft festsetzt. Davon sei derzeit jedoch nichts zu sehen, erklärte Demarco.

Die EZB hatte die Zinsen am 11. Juni auf 2,25 von 2,0 Prozent angehoben, ‌um die Auswirkungen des durch den Iran-Krieg ‌ausgelösten Ölpreisanstiegs einzudämmen. Nun debattieren die Währungshüter über die Notwendigkeit eines Folgeschritts. Der maltesische Notenbankchef sieht dafür derzeit keine Dringlichkeit: "Angesichts der aktuellen Lage – mit ⁠Ölpreisen, die wieder etwa das Niveau von vor dem Konflikt erreicht haben – ‌können wir es uns leisten, die ⁠nächsten Prognosen abzuwarten, anstatt zu riskieren, das Wirtschaftswachstum durch eine weitere hastige Zinserhöhung unnötig zu beeinträchtigen."

Eine kleinere Anhebung im weiteren Jahresverlauf bleibt jedoch wohl ein Thema, wie vier mit den ‌Diskussionen in der EZB vertraute ⁠Personen der Nachrichtenagentur Reuters jüngst sagten. ⁠Die Notenbank der Euro-Zone dürfte aus Sicht der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel die Zinszügel noch weiter anziehen. Und Bundesbankchef Joachim Nagel hatte jüngst betont, dass er sich alle Optionen offenhält. Die nächsten Zinsentscheide der EZB stehen am 23. Juli und am 10. September an. Auf der übernächsten Sitzung im September werden dann auch die aktualisierten Prognosen des EZB-Stabs vorgelegt.

(Bericht von Balazs Koranyi, geschrieben von ⁠Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)