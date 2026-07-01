Bangalore, ⁠30. Jun (Reuters) - Getty Images hat die geplante Fusion mit dem Rivalen Shutterstock abgesagt. Grund seien die Auflagen ‌der britischen Wettbewerbsbehörde CMA, teilte die Bildagentur am Dienstag mit. Die Aufseher ⁠hatten ⁠den Zusammenschluss im Mai nur unter der Bedingung genehmigt, dass Shutterstock sein redaktionelles Geschäft verkauft, um Bedenken hinsichtlich des Angebots an ‌Nachrichteninhalten in Großbritannien auszuräumen. ‌Die Aktien von Getty stiegen im nachbörslichen Handel um rund 26 Prozent ⁠auf 1,08 Dollar, während die Papiere ‌von Shutterstock um ⁠etwa 14 Prozent auf zwölf Dollar nachgaben.

Die beiden Schwergewichte der Bildlizenz-Branche hatten das Vorhaben im Januar ‌vergangenen Jahres ⁠angekündigt. Erklärtes Ziel war ⁠es, einen 3,7 Milliarden Dollar schweren Anbieter zu schaffen, der für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) gerüstet ist.

(Bericht von Jaspreet SinghBearbeitet von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)