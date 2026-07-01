Handball-Bundesliga und Dyn verlängern den TV-Vertrag

BERLIN (dpa-AFX) - Die Handball-Bundesliga und der Bezahlsender Dyn haben überraschend früh den TV-Vertrag verlängert. Der ohnehin noch drei Jahre geltende Kontrakt hat nun eine Laufzeit mindestens bis zur Saison 2031/32, wie beide Seiten mitteilten. Der Vertrag umfasst neben der 1. Liga auch die 2. Bundesliga, den DHB-Pokal und den Super Cup.

Der von Christian Seifert gegründete Sportsender hatte 2023 den Pay-TV-Sender Sky als Bundesliga-Partner abgelöst und hat bisher in drei Saisons alle Spiele live gezeigt. Zum Dyn-Angebot gehören neben weiteren Handball-Wettbewerben unter anderem Basketball, Volleyball, Hockey und Tischtennis.

"In den ersten drei Jahren unserer verlässlichen und sehr gut funktionierenden Partnerschaft ist es uns gelungen, die mediale Präsenz unserer Profiligen deutlich nach oben zu fahren", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann laut Mitteilung. "Seit Beginn der Zusammenarbeit erzielen wir kontinuierlich steigende Zuschauerzahlen und gewinnen immer mehr Menschen für den Handball."/mrs/DP/stw