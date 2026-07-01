HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

HBM Healthcare Investments mit starker Quartalsperformance – erwarteter Gewinn von CHF 238 Millionen



01.07.2026 / 17:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Das Portfolio von HBM Healthcare Investments verzeichnete im abgeschlossenen Quartal eine starke Wertentwicklung. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg – bereinigt um die Dividendenzahlung – um 13,0% auf CHF 306.20, während der Aktienkurs um 8,9% auf CHF 236.00 zulegte – rund 23 Prozent unter dem NAV. Für das Quartal wird ein Gewinn von rund CHF 238 Millionen erwartet. Damit übersteigt das Nettovermögen per 30. Juni 2026 die Schwelle von CHF 2 Milliarden.

Die positive Performance ist breit abgestützt. Die kotierten Beteiligungen entwickelten sich im Berichtszeitraum insgesamt sehr erfreulich und leisteten mit CHF 183 Millionen den grössten Beitrag zum Quartalsergebnis. Die erfreuliche Entwicklung wurde von einer weiterhin hohen Dynamik im Biotechnologiesektor getragen, unterstützt durch Übernahmen, Börsengänge, positive klinische Fortschritte, solide operative Ergebnisse sowie ein wieder anziehendes Interesse von Investoren am Gesundheitssektor generell.

Die privaten Unternehmen steuerten CHF 105 Millionen zum Quartalsgewinn bei. Ein wesentlicher Ergebnistreiber war die Übernahme des privaten Portfoliounternehmens Curevo Vaccine durch Eli Lilly. Curevo entwickelt innovative Impfstoffe zur Prävention von Infektionskrankheiten. HBM Healthcare Investments realisierte mit der Transaktion – deren Abschluss in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird – einen Wertzuwachs von CHF 32 Millionen.

Zusätzlich trug eine Finanzierungsrunde eines privaten Portfoliounternehmens mit einem positiven Bewertungseffekt von CHF 70 Millionen wesentlich zum Quartalsergebnis bei. Dem standen Wertberichtigungen auf mehreren kleineren privaten Beteiligungen in Höhe von insgesamt CHF 22 Millionen gegenüber. Die Entwicklung im Portfolio der privaten Unternehmen zeigt sich auch in zwei erfolgreichen Börsengängen: Parabilis Medicines und Odyssey Therapeutics vollzogen im Berichtszeitraum den Gang an die Börse und unterstreichen damit die Reife und Attraktivität des HBM-Portfolios.

Die Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die finalen Ergebnisse sowie der detaillierte Quartalsbericht werden am 24. Juli 2026 veröffentlicht.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

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