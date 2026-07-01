Insider: Iran will Kontrolle über Straße von Hormus erzwingen

Dubai/London, 01. Jul (Reuters) - ⁠Der Iran pocht auf die Kontrolle über die Straße von Hormus sowie eine Gebühr für die Schiffspassage und will dies Insidern zufolge notfalls auch mit Gewalt erzwingen. Die Führung in Teheran strebe eine dauerhafte formelle Anerkennung eines solchen Kontrollrechts an, sobald das jüngste Übergangsabkommen mit den USA auslaufe, sagten zwei ‌ranghohe Regierungsvertreter des Iran der Nachrichtenagentur Reuters. Die iranischen Unterhändler würden sich bei den Friedensgesprächen mit den Vereinigten Staaten erst dann anderen Streitpunkten zuwenden, wenn eine Einigung in dieser Frage erzielt ⁠sei. Der ⁠Iran sei auch bereit, diese Forderungen mit Gewalt durchzusetzen, sollten sich andere Länder nicht bereiterklären, seine Bedingungen zu akzeptieren, erläuterte ein Insider. Teheran werde nicht nachgeben, selbst wenn dies zu einer erneuten und verschärften Konfrontation mit den USA führe.

Der Iran glaube, eine "historische Chance" zu haben, sich einen langfristigen Vorteil zu sichern, nachdem er den Krieg mit den USA und Israel überstanden habe, sagte ein ‌anderer ranghoher Vertreter der Islamischen Republik. Die Länder, in denen ‌Reedereien tätig sind, würden eine iranische Kontrolle über die Meerenge aufgrund der steigenden Kosten des Konflikts letztendlich akzeptieren, und die Regierung in Washington würde dies ebenfalls akzeptieren, um eine ununterbrochene weltweite Energieversorgung zu gewährleisten.

Nach dem ⁠im Juni geschlossenen Übergangsabkommen zur Beilegung des Kriegs gewährt der Iran Schiffen für 60 Tage freie ‌Durchfahrt. Teheran interpretiert die Vereinbarung jedoch so, dass ⁠das Land weiterhin bestimmen kann, welche Schiffe die Meerenge passieren und welche Route sie nehmen. Sollte die Vereinbarung Mitte August ohne Verlängerung auslaufen, will der Iran Gebühren erheben. Am Wochenende hatte das iranische Militär auf vier Schiffe geschossen, die die Meerenge auf der ‌omanischen Seite ohne Erlaubnis passieren wollten. Dies löste ein ⁠kurzes, aber intensives Gefecht mit US-Streitkräften aus.

Irans ⁠Haltung steht im Widerspruch zur Position der USA. US-Präsident Donald Trump erklärte, es werde keine Gebühren für die Hormus-Passage geben, es sei denn, Washington beschließe diese selbst. US-Außenminister Marco Rubio betonte zudem, kein Land habe das Recht, die Schifffahrt in einer internationalen Meerenge zu blockieren oder Gebühren zu verlangen. Weder die USA noch der Iran haben das UN-Seerechtsübereinkommen unterzeichnet, das die Straße von Hormus als internationale Meerenge einstuft und freie Durchfahrt vorschreibt. Der Anrainerstaat Oman hat das Abkommen jedoch ratifiziert. Durch die Meerenge wurde vor dem Konflikt ein Fünftel der weltweiten Energieversorgung ⁠transportiert.

(Bericht von Parisa Hafezi, Jonathan Saul und Angus McDowall, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)