IRW-News: Aurania Resources: Aurania gewährt Aktienoptionen, einschließlich Optionen anstelle von Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania gewährt Aktienoptionen, einschließlich Optionen anstelle von Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder

Toronto, Ontario / 30. Juni 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. ( TSXV : ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ - gibt bekannt, dass sein Vorstand 3.260.000 Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter (die Optionsempfänger) gemäß den Bestimmungen und vorbehaltlich der Bedingungen des Incentive-Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt hat.

Die 3.260.000 Aktienoptionen wurden den Vorstandsmitgliedern, Führungskräften und Mitarbeitern am 30. Juni 2026 gewährt und haben einen Ausübungspreis von 0,185 C$. Diese Optionen sind ab dem Tag der Gewährung fünf Jahre lang ausübbar und werden zu einem Drittel am Tag der Gewährung sowie jeweils am ersten und zweiten Jahrestag des Gewährungstages unverfallbar, stets unter der Voraussetzung, dass der Optionsberechtigte seinen Status als Mitarbeiter, Vorstandsmitglied oder leitender Angestellter des Unternehmens ununterbrochen aufrechterhält.

Zusätzlich zu den oben genannten Optionen haben bestimmte Vorstandsmitglieder des Unternehmens zugestimmt, ihre vierteljährlichen Vorstandsvergütungen für das zweite Quartal 2026 in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld zu erhalten. Am 30. Juni 2026 wurden den Vorstandsmitgliedern insgesamt 94.500 Aktienoptionen anstelle ihrer Vorstandsvergütungen für das zweite Geschäftsquartal 2026 gewährt. Alle diese Aktienoptionen sind zu einem Preis von 0,185 C$ über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Tag der Gewährung ausübbar und wurden sofort nach der Gewährung unverfallbar. Falls ein Vorstandsmitglied beabsichtigt, solche Aktienoptionen auszuüben, ist dieses Vorstandsmitglied allein für die Zahlung des gesamten Ausübungspreises verantwortlich.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücksanteilen befasst, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und im Ausland liegt.

Informationen zu Aurania sowie technische Berichte sind unter, www.aurania.com, und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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