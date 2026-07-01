IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater ernennt Leiterin für Investor Relations

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater ernennt Leiterin für Investor Relations

Johannesburg, 1. Juli 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ - freut sich, die Ernennung von Emma Chapman zur Senior Vice President: Investor Relations mit Wirkung zum 1. September 2026 bekannt zu geben.

Emma Chapman ist eine hoch angesehene Expertin für Bergbaukapitalmärkte und Investor Relations und verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Vorständen und Führungsteams in den Bereichen Investorenbeziehungen und strategische Positionierung, Kapitalallokation sowie Schaffung von Shareholder Value. Sie bringt umfassende Fachkenntnisse in verschiedenen Kapitalmärkten mit, darunter FTSE, JSE, TSX und NYSE, und verfügt über einen soliden finanziellen Hintergrund in den Bereichen Rechnungswesen und Unternehmensfinanzierung.

Derzeit ist sie als Vice President, Investor Relations bei Teck Resources tätig, wo sie den Bereich Investor Relations durch eine Phase bedeutender Unternehmensumgestaltung und Portfolioumstrukturierung geführt hat. Vor ihrem Wechsel zu Teck war Emma fast ein Jahrzehnt lang bei Anglo American Platinum als Leiterin der Bereiche Investor Relations und ESG tätig, wo sie eine Schlüsselrolle bei der Stärkung des Investitionsangebots des Unternehmens und der Erweiterung seiner internationalen Aktionärsbasis spielte.

Zu Beginn ihrer Karriere war Emma bei Citigroup in den Bereichen Corporate Broking und Investment Banking sowie bei PricewaterhouseCoopers im Bereich Unternehmensfinanzierung tätig, wo sie die Qualifikation als Wirtschaftsprüferin erwarb. Sie hat einen BSc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Bath und hat das Programme for Leadership Development an der Harvard Business School absolviert.

Emma wird die Leitung des Bereichs Investor Relations von James Wellsted übernehmen, der - zur Unterstützung unseres Fokus auf die Umsetzung unserer überarbeiteten Strategie und die beschleunigte Umsetzung unseres Wertschöpfungsplans - als EVP Business Analytics and Improvement in das Group Transformation Office gewechselt ist. Dieses Büro konzentriert sich auf die Umsetzung unseres vereinfachten Betriebsmodells, die Stärkung unserer Geschäftsplanung und die Verbesserung des Benchmarkings, um Spitzenleistungen und die Schaffung nachhaltiger Werte zu unterstützen. Dieser Wechsel baut auf den bedeutenden Beiträgen von James in den vergangenen 13 Jahren auf, und wir freuen uns auf seinen unschätzbaren Beitrag in der nächsten Phase der strategischen Umsetzung der Gruppe.

CEO Richard Stewart kommentierte: Wir freuen uns sehr, Emma bei Sibanye-Stillwater willkommen zu heißen. Emma hat sich in der globalen Bergbau-Investment-Community durch ihre fundierte Branchenexpertise, ihre strategische Weitsicht und ihre Fähigkeit, effektiv mit Investoren und Stakeholdern auf verschiedenen Kapitalmärkten zu interagieren, einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Ihre Erfahrung und ihre Perspektive werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Zusammenarbeit mit der globalen Investment-Community weiter stärken und langfristigen Shareholder Value schaffen.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platingruppenmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

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In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Gegründet in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE) ISIN - ZAE000259701

Emittentencode: SSW

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder der Konzern)

Eingetragener Sitz:

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Weltevreden Park 1709

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