Kanzlerin in Blau - Merkel stellt ihr offizielles Porträt voller Andeutungen vor

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠30. Jun (Reuters) - Wenn Kanzler und Kanzlerinnen ihre offiziellen Porträts vorstellen, ist dies mehr als ein kulturelles Ereignis. Es ist auch ein politisches, obwohl Angela Merkel für die Vorstellung ihres Porträts am Dienstagabend extra das Bode-Museum in Berlin ausgesucht hat - nur einen Steinwurf von ihrer Wohnung entfernt. "Auf solchen Politiker-Bildnissen ist nichts dem Zufall überlassen. Sie sind sorgfältig komponiert. Jedes Detail zählt", erklärt Antje Scherner, Direktorin der Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, der kleinen illustren, im ‌Raum mit französischen Künstlern des 18. Jahrhunderts versammelten Schar deshalb schon vor der Enthüllung.

Zu dieser waren eigens mit Helge Braun und Peter Altmaier zwei von Merkels früheren Kanzleramtschefs sowie die Ex-Bildungsministerin Annette Schavan gekommen. Dann fällt die Hülle und mit sichtlicher Zufriedenheit lässt sich ⁠Merkel neben ihrem von ⁠Blau dominierten Porträt fotografieren. Nun hängt das von ihr bezahlte Bild für drei Monate im Bode-Museum, ehe es ins Kanzleramt wechselt.

Tatsächlich ist auf dem Porträt nichts dem Zufall überlassen: Das zeigt schon der kleine silberne Würfel am rechten Bildrand, eine Anspielung auf ihren eigenen Würfel mit der Aufschrift "In der Ruhe liegt die Kraft", der sie durch die Politikerinnenkarriere begleitet hat. Dazu die Andeutung einer der vielen gelben Aktenmappen, die die Karriere der "Aktenfresserin" Merkel geprägt hat. Der Hinweis auf die Arbeit ersetzt heute in der Demokratie Herrschaftssymbole, mit denen sich früher Mächtige bewusst malen ließen.

Aber dass ‌Merkel politische Macht hatte, wird nicht versteckt. Deshalb ließ sie sich einen Blazer in ‌einem kräftigen Blau für das Bild schneidern, das Stärke ausstrahlen soll. Dazu kommt der feste Blick einer Frau, die immerhin 16 Jahre lang deutsche Kanzlerin war - und sich in dem Amt vor allem gegen eine Schar von Männern und viele Anfeindungen behaupten musste.

Auch die Auswahl des jungen deutsch-französischen Künstlers Jérémie Queyras, für ⁠den sie zwei Dutzend Mal mehrere Stunden Modell stand und saß, wirkt wie ein Symbol. Das Porträt ist eben auch ein Zeichen für die ‌Verbundenheit mit dem Nachbarland. Der 28-jährige Queyras nennt das sogar als Grund, ⁠warum er sich selbst um die Aufgabe beworben hatte: Merkel habe sich immer für starke deutsch-französische Beziehungen und ein geeintes Europa eingesetzt. "Und dafür bin ich Ihnen auch als Bürger, als Staatsbürger sehr dankbar."

Dass Merkel ihr Porträt erst für mehrere Monate in einem Museum ausstellt, bevor es in die Kanzler-Ahnen-Galerie aufgenommen wird, ist nur auf den ersten Blick seltsam. Denn auch ihr politischer Ziehvater ‌Helmut Kohl hatte schon vor 23 Jahren sein Bild zuerst in der Neuen ⁠Nationalgalerie ausgestellt. "Ich fand es sofort spannend, dieses Bild erst einmal ⁠einem breiteren Teil der Öffentlichkeit zugänglich zu machen", sagt Merkel als Erklärung. Das klingt wie Koketterie. Aber die heute 71-Jährige hat die Erfahrung gemacht, dass sich viele Menschen wieder für ihre Person interessieren - mal zustimmend, mal ablehnend.

Dass sie ihr Porträt nicht im Kanzleramt vorgestellt hat wie einst Gerhard Schröder 2007, liegt übrigens nicht an einem etwaigen Konflikt mit Kanzler Friedrich Merz. Die Übergabe dort folgt im Herbst - möglicherweise ähnlich launig wie dies bei der Vorstellung des goldenen Schröder-Kopfs des Malers Jörg Immendorff der Fall gewesen war. Damals hatte Schröder mit Blick auf die Betonwand im Kanzleramt geunkt: "Da ist noch ein bisschen Platz. Irgendwann, Frau Bundeskanzlerin, werden Sie neben mir hängen!" Merkel konterte trocken, dass sich die Besucher des Kanzleramtes jetzt immerhin nicht mehr fragen müssten: "Wann wird denn der Schröder aufgehängt?" Aber Merkel wäre nicht Merkel, wenn sie ⁠sich nicht auch hier um ein Detail gekümmert hätte: Den Rahmen für ihr Porträt wählte sie so dezent, dass er sich nicht mit dem wuchtigen Bild ihres Vorgängers beißt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)