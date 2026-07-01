Kratos Defense: Das Wedbush-Kursziel von 85 Dollar überzeugt

Was bewegt die Aktie?

Wedbush unter Dan Ives nimmt Kratos Defense mit Outperform und einem Kursziel von 85 Dollar in die Bewertung auf. Ives begründet das Rating damit, dass Kratos weit mehr ist als eine reine Drohnenwette. Das Analysehaus beschreibt das Unternehmen als breit aufgestelltes Zulieferer-Ökosystem für die Verteidigung, ein Picks-and-Shovels-Geschäft mit Feldern wie Raketenabwehr, Weltraum und Hyperschall. Dieser breite Verteidigungsfußabdruck macht die Aktie in den Augen der Analysten besonders aussichtsreich.

Charttechnik

Das Kursziel von 85 Dollar liegt genau auf dem großen Widerstandslevel der Aktie. Knapp über 50 Dollar bündeln sich die letzten Tiefs und eine fallende Trendlinie zu einem Cluster-Widerstand. Solange dieser hält, ist Vorsicht geboten. Springt Kratos nachhaltig über 50 Dollar, öffnet sich der Weg zunächst bis knapp über 60 Dollar und darüber hinaus. Auf diesem niedrigen Niveau lassen sich Risiken gut steuern, das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei etwa drei zu eins.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 63 ist Kratos hoch bewertet, doch beim 60-Fachen zeichnet sich eine Unterstützung ab, die gerade zurückerobert wurde. Gegenüber den früheren 180 wirkt die Aktie inzwischen fair. Ich sehe Potenzial nach oben, warte für einen Einstieg aber den nachhaltigen Sprung über 50 Dollar ab.